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嘉義布袋苦瓜園風災後重生 溫偉毅自製苦瓜茶、麵包辦感恩餐會

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮宏展農場負責人溫偉毅今天舉辦感恩餐會，邀請立委蔡易餘一起行銷布袋苦瓜。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮宏展農場負責人溫偉毅今天舉辦感恩餐會，邀請立委蔡易餘一起行銷布袋苦瓜。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮宏展農場去年受颱風侵襲，苦瓜棚架全都倒塌，災損金額高達300萬元，農場負責人溫偉毅歷經風災，鼓起勇氣重建棚架，今年種植蘋果苦瓜迎來大豐收，今天在苦瓜園裡舉辦感恩餐會，端出苦瓜茶、白玉苦瓜麵包，邀請樂隊在田間演奏，伴隨夕陽餘暉，場面歡樂溫馨。

溫偉毅說，苦瓜園去年遇上丹娜斯風災，歷經一個半小時狂風暴雨，苦瓜棚架全被吹垮，夫妻只能爬進去撿苦瓜，後來又遇上連續淹水5天，損失金額超過300萬元，當時他停下腳步重新思考，從農業生產轉型食農體驗，感謝政府支持，讓他能迅速重建。

溫偉毅也說，一路走來受到許多貴人相助，如果沒有立委蔡易餘幫忙爭取天災救助，他現在可能還在「媽媽十塊」，還協助行銷至台灣高鐵，現在已是商務車廂指定點心，10月將至日本沖繩台灣祭行銷，未來將在厚生省上架販售，邀請蔡易餘選後一起到日本行銷。

立委蔡易餘說，去年丹娜斯颱風對農業造成嚴重災損，許多溫網室倒塌，他認為修復過程仍需要再加速，未來研擬建立相關機制，增加更多勞動力，讓復建速度加快；吃苦瓜對身體有益，要把吃苦當吃補，祝福宏展農場風雨後愈來愈好，大力行銷布袋特產苦瓜。

嘉義縣布袋鎮宏展農場去年遭颱風吹垮，農場負責人溫偉毅鼓起勇氣重建，今年迎來蘋果苦瓜大豐收。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮宏展農場去年遭颱風吹垮，農場負責人溫偉毅鼓起勇氣重建，今年迎來蘋果苦瓜大豐收。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮宏展農場去年遭颱風吹垮，農場負責人溫偉毅鼓起勇氣重建，今年迎來蘋果苦瓜大豐收。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮宏展農場去年遭颱風吹垮，農場負責人溫偉毅鼓起勇氣重建，今年迎來蘋果苦瓜大豐收。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮宏展農場負責人溫偉毅今天舉辦感恩餐會，端出特製苦瓜茶、苦瓜麵包。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮宏展農場負責人溫偉毅今天舉辦感恩餐會，端出特製苦瓜茶、苦瓜麵包。記者黃于凡／攝影

嘉義 災後 苦瓜

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