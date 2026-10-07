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統一企業二手物資捐贈邁向16年 集團19家響應響應公益

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
統一企業二手物資捐贈邁向16年，集團19家響應響應公益。記者謝進盛／翻攝
統一企業二手物資捐贈邁向16年，集團19家響應響應公益。記者謝進盛／翻攝

統一企業社會福利基金會發起的「衣舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第16年，號召集團旗下19家公司共同響應，將募集員工家中閒置衣物及二手書籍，共募集約1萬9000件衣物及2400本二手書籍送往全台弱勢團體。

統一基金會總幹事凃忠正表示，募集物資由台南惠安康復之家協助拆箱及分類，再轉贈予30個社福NPO團體，包括基金會長期贊助的16家偏鄉課輔班、台南市瑞復益智中心、伊甸基金會、嘉義聖心早期療育中心及花蓮縣秀林鄉小太陽關懷協會等。

今年並特別與舊鞋救命國際基督關懷協會合作，募集15袋夏季衣物、背包及運動鞋，捐贈至非洲，讓愛跨越國界。

同時並設立24個愛心回收站，包括統一超商、統一實業、大統益、台灣神隆、統一精工、統昶行銷、南聯國際貿易、悠旅生活、德記公司等。此外，物資分裝紙箱由統奕包裝贊助，並由統一速達黑貓宅急便協助物流配送至各受贈單位，串聯集團資源共同完成公益行動。

他指出，活動歷經近兩個月籌備、整理及裝箱，共募集約1萬9000件衣物及2400本二手書籍。許多同仁不僅捐出衣物，更特別將全新衣物整理捐贈，並依季節、性別及品項分類包裝，展現統一人愛物惜福、關懷社會心意。基金會並於10月28日於總公司舉辦感謝狀頒發典禮，由董事長羅智先頒發感謝狀予參與企業代表。

統一企業二手物資捐贈邁向16年，集團19家響應響應公益。記者謝進盛／翻攝
統一企業二手物資捐贈邁向16年，集團19家響應響應公益。記者謝進盛／翻攝

統一企業二手物資捐贈邁向16年，集團19家響應響應公益。記者謝進盛／翻攝
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