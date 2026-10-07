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越在地越國際！ 麻豆農會訪日本高知縣交流文旦產業
經過兩年規畫，台南市麻豆區農會組團近日前往日本高知縣馬路村及土佐文旦產區，參訪當地文旦產業特色，希望藉由同樣都出產柚子交流，深入印證農會「越在地越國際」經營理念。
此次參訪團數十人，成員來自麻豆農民、農會員工及青農，由麻豆農會總幹事孫慈敏率領，一行人參觀農業生產、品質管理、加工技術、產業發展到品牌行銷，深入了解日本如何將一項在地農產品，發展成具有地方特色、甚至走向國際產業。
馬路村位於高知縣東部深山中，海拔均超過1000米，出產的柚子醋和柚子蜂蜜飲不僅在高知縣銷售，也遠銷東京都地區，它最著名的成就，是將原本因為太酸而賣不出去的柚子，透過創意包裝、加工，經營成一個年營業額超過30億日圓的品牌。馬路村也被譽為「柚子之村」。
孫慈敏說，農會從兩年前就注意，日本高知縣馬路村及土佐文旦產區，當中克服不少波折終於成行，這不只是一趟參訪，更是一趟「取經」之旅。
馬路村的柚子加工極其細緻，從柚子汁、柚子胡椒到柚子化妝水；尤其當地人口雖老化，許多長輩在自家客廳就能工作，由這群看著柚子長大的阿公阿嬤親手處理，且馬路村行銷廣告、產品包裝，不請明星，全部由當地長輩出鏡，就是最好品質保證。
而土佐文旦蘊含的果糖，居然有著蜂蜜部份成分，宛如蜂蜜般優雅甜味是其最大特徵。
孫慈敏說，馬路村的地方創生是一場「自信心的覺醒」，證明了不需要昂貴硬體建設，不需要靠政府大筆補助，只要能將土地的特性轉化為具備情感共鳴的「文化符號」，即使只有800人小村莊，也能在全國市場站穩。
她指出，農會經營多年來詮釋「越在地越國際」，此次有機會參訪印證，也希望未來將麻豆文旦故事傳出去，讓世界看見台南、看見麻豆、看見台灣優質農業。
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