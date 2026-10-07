越在地越國際！ 麻豆農會訪日本高知縣交流文旦產業

經過兩年規畫，台南市麻豆區農會組團近日前往日本高知縣馬路村及土佐文旦產區，參訪當地文旦產業特色，希望藉由同樣都出產柚子交流，深入印證農會「越在地越國際」經營理念。

此次參訪團數十人，成員來自麻豆農民、農會員工及青農，由麻豆農會總幹事孫慈敏率領，一行人參觀農業生產、品質管理、加工技術、產業發展到品牌行銷，深入了解日本如何將一項在地農產品，發展成具有地方特色、甚至走向國際產業。

馬路村位於高知縣東部深山中，海拔均超過1000米，出產的柚子醋和柚子蜂蜜飲不僅在高知縣銷售，也遠銷東京都地區，它最著名的成就，是將原本因為太酸而賣不出去的柚子，透過創意包裝、加工，經營成一個年營業額超過30億日圓的品牌。馬路村也被譽為「柚子之村」。

孫慈敏說，農會從兩年前就注意，日本高知縣馬路村及土佐文旦產區，當中克服不少波折終於成行，這不只是一趟參訪，更是一趟「取經」之旅。

馬路村的柚子加工極其細緻，從柚子汁、柚子胡椒到柚子化妝水；尤其當地人口雖老化，許多長輩在自家客廳就能工作，由這群看著柚子長大的阿公阿嬤親手處理，且馬路村行銷廣告、產品包裝，不請明星，全部由當地長輩出鏡，就是最好品質保證。

而土佐文旦蘊含的果糖，居然有著蜂蜜部份成分，宛如蜂蜜般優雅甜味是其最大特徵。

孫慈敏說，馬路村的地方創生是一場「自信心的覺醒」，證明了不需要昂貴硬體建設，不需要靠政府大筆補助，只要能將土地的特性轉化為具備情感共鳴的「文化符號」，即使只有800人小村莊，也能在全國市場站穩。

她指出，農會經營多年來詮釋「越在地越國際」，此次有機會參訪印證，也希望未來將麻豆文旦故事傳出去，讓世界看見台南、看見麻豆、看見台灣優質農業。

麻豆農會總幹事孫慈敏說明參訪日本高知縣馬路村及土佐文旦產區意義。

台南麻豆農會組團前往日本高知縣馬路村及土佐文旦產區，參訪當地文旦產業特色。記者謝進盛／翻攝

台南麻豆農會組團前往日本高知縣馬路村及土佐文旦產區，參訪當地文旦產業特色。記者謝進盛／翻攝