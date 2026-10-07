捐安南醫院200萬照顧醫護、弱勢 旅澳企業家傅顯達心懸故鄉

旅居澳洲多年仍心繫故鄉，企業家傅顯達捐助台南市立安南醫院成立「安達基金」，支持醫療團隊精進品質、護理人才培育及弱勢病人照護。安南醫院第一訂定專款專用獎勵實施要點，未來將依規定運用善款，讓這份來自海外的心意落實於第一線醫療品質與照護。

安南醫院院長林聖哲表示，期盼這份來自旅外鄉親的善意持續在醫院扎根，轉化為醫療品質提升、醫護人才成長及弱勢病人獲得支持的實際力量，醫院並將基金實施日10月7日訂為「安南日」，未來定期辦理成果發表，公開基金執行成果。

依傅顯達期待，「安達基金」將投入三大面向，在醫療品質方面，鼓勵團隊爭取國家級或具指標性的品質認證，並支持品管圈(QCC)及跨團隊改善專案，涵蓋病人安全、就醫流程與精準醫療等領域；護理人才方面，將補助護理人員赴海外短期進修，並於同仁或家人遭遇重大疾病、意外災害時提供慰問；另由社工室評估住院或居家護理服務中無依、貧困或遭遇急難的病人，提供醫療、照護及安置所需協助。

傅顯達長年旅居澳洲，此次未親自出席，由代表人林女士轉達其心意。林女士表示，傅先生雖身在海外，始終牽掛故鄉台南，深知完善醫療照護及護理團隊對城市的重要性，因此希望基金能成為第一線醫護持續精進的後盾。

林聖哲表示，傅顯達先生對故鄉的牽掛化為實際支持，但行善不求個人曝光，院方會審慎運用每一份託付。為確保基金運作透明妥適，醫院成立專案小組，由院內主管、捐贈者指定代表及院外社會公正人士共同參與，並定期召開會議審議相關經費運用。