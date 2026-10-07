快訊

通膨陰影再現！9月CPI年增率飆升至2.73% 創兩年半新高

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

聽新聞
0:00 / 0:00

環團控白河水庫水源區違法開發 南市府駁斥與事實不符

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
環團控白河水庫水源區違法開發，南市府駁斥與事實不符。記者謝進盛／翻攝
環團控白河水庫水源區違法開發，南市府駁斥與事實不符。記者謝進盛／翻攝

環保團體今開記者會指白河水庫自來水水質水量保護區道路與排水工程，緊鄰近年遭多次檢舉濫墾違法地號，疑圖利特定業者，並發表要求即刻停工等三大聲明。

南市府農業局下午回應，環保團體指稱該工程內容為既有農路排水設施改善，並未修繕私人農路，也沒有新闢農路，與外界所稱「違法開路」情形不符。

包括台南市環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟今開記者會，痛批南市府農業局公帑開路排水、涉嫌圖利白河水庫水源區違法開發，讓政府前瞻排砂恐成急水溪淤積殺手。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調指出，市府農業局出資、白河區公所執行的道路排水工程，竟緊鄰白河區關子嶺段94-1、94-2等長期違法開挖地號，涉嫌圖利特定業者。

黃安調進一步警示，白河水庫集水區沖刷土砂若持續下移，在青葉橋與六重溪以下急水溪流域因坡降僅 1/1500 至1/3000，水流極度緩慢；一旦強降雨造成河床左岸淤積擴大，水流淘刷右岸坡腳，周邊農地與住家將首當其衝，恐將淘空日治時代嘉南大圳北幹線渡槽，供水恐將全面斷炊。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，市府農業局先前才在「山裏咖啡」（白河區關子嶺段 32-119 地號等 11 筆土地）涉違法整地後編列經費為其修築農路；如今竟又在關子嶺段 94-1、94-2 地號旁增闢排水溝與道路，行徑如出一轍。

她指出，中央前瞻計畫投入鉅資打造繞庫排砂工程，初衷在源頭管理失靈下，水保效益恐徹底破功。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧也質疑，地方農業單位編列預算為違法整地鋪設排水設施，無異拿人民納稅錢變相鼓勵違法，淪為破壞急水溪防洪與水土保持幫兇。

環保團體並發表三大聲明，包括立即停工並公開工程資訊、嚴格執法並命限期復原、建立跨部會流域治理機制。

農業局下午發布新聞稿表示，該「白河區關子嶺段94-7地號排水溝改善工程」，考量該路段確有公共通行及排水改善需求，經審查核定補助白河區公所92萬元辦理排水溝改善工程。

該工程主要目的為改善既有道路高低落差及排水問題，降低豪雨期間沖刷及災害風險，維護農民通行與農產品運輸安全。

農業局指出，該處既有農路除為當地農民運送農作物重要通道，也是民眾及山友前往大凍山登山行經路段，平、假日均有車輛及登山民眾通行需求，辦理排水及通行安全改善具有公共安全及公益需求，已要求白河區公所施工期間確實督導廠商，遵守環境保護、水土保持等相關法令，兼顧水土保持與生態環境。

<a href='/search/tagging/2/環團' rel='環團' data-rel='/2/225344' class='tag'><strong>環團</strong></a>控白河水庫水源區違法開發，南市府駁斥與事實不符。記者謝進盛／翻攝
環團控白河水庫水源區違法開發，南市府駁斥與事實不符。記者謝進盛／翻攝

環團控白河水庫水源區違法開發，南市府駁斥與事實不符。記者謝進盛／翻攝
環團控白河水庫水源區違法開發，南市府駁斥與事實不符。記者謝進盛／翻攝

環團 白河 水庫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆田徑場剛試營運就漏積水？市府：非工程漏水將增設擋雨設施改善

中市府輔導設置附屬綠能設施 推動農業升級綠能發展

科學園區快速發展 嘉縣擴大縣治區重劃367公頃

改善水質淨化解民怨 台南西港劉厝排水截流工程啟用

相關新聞

單月登錄1763萬拿iPhone 嘉市購物節發票登錄總額近11億

嘉義市購物節進入最後倒數，今年「嘉購王爭霸戰」9月「月霸王」出爐，嘉義市陳小姐單月累積登錄消費金額高達1763萬元，直接抱走iPhone 17 Pro；市府表示，目前購物節消費發票登錄金額已近11億元，提前超越去年最終10.9億元紀錄，10月23日壓軸將抽出百萬純電休旅車及100萬元現金。

雙十連假來踏青 台南後壁菜奇鴨稻田彩繪超吸睛

雙十連假將至，「2026台南好米季－菜奇鴨稻陣走 稻田彩繪活動」9日起將在後壁菁寮登場，主辦單位利用白、黑、黃、綠、紫等5種不同葉色稻作栽種，現場已可見醒目菜奇鴨圖樣，吸睛度百分百。

台南407位百歲人瑞 五代同堂鄭登貴天天騎單車下田曝長壽祕訣

重陽節將至，台南市今年有407位百歲以上人瑞。市長黃偉哲今天上午前往新市區拜訪剛滿百歲的鄭登賀，致贈重陽敬老禮金1萬元及賀禮，並代頒總統府敬老賀禮。黃偉哲表示，鄭登賀年滿百歲仍能下田耕作，耳聰目明、身體康健，這就是快樂長壽的秘訣，五代同堂更是家庭和樂的最好體現。

環團控白河水庫水源區違法開發 南市府駁斥與事實不符

環保團體今開記者會指白河水庫自來水水質水量保護區道路與排水工程，緊鄰近年遭多次檢舉濫墾違法地號，疑圖利特定業者，並發表要求即刻停工等三大聲明。

籌設多年終獲核定 雲林銀光樂活園區拚2033年啟用 200床長照量能到位

雲林縣政府因應超高齡社會，與台大醫院雲林分院自2020年起推動「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）」計畫，歷經多年籌設，日前獲行政院核定，縣府今表示，將加速土地撥用、工程規畫及發包作業，預計2033年3月啟用。園區預計興建約200床住宿式長照機構，整合醫療、長照、復健、教學及人才培育功能。

絕食80小時、罷工3天仍無解 艾杰旭工會赴雲林縣府陳情丟紙團

日資艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會為爭取調薪，10月5日起依法罷工3天，今天轉往雲林縣政府前陳情，質疑縣府高喊雲林平均年薪67.3萬元、宣稱「好薪情」，第一線勞工卻無感，並以白紙象徵縣府交白卷，揉成紙團丟向縣府，要求縣長張麗善出面協助解決勞資爭議，並預告下午將投票決定是否延長罷工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。