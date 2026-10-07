環保團體今開記者會指白河水庫自來水水質水量保護區道路與排水工程，緊鄰近年遭多次檢舉濫墾違法地號，疑圖利特定業者，並發表要求即刻停工等三大聲明。

南市府農業局下午回應，環保團體指稱該工程內容為既有農路排水設施改善，並未修繕私人農路，也沒有新闢農路，與外界所稱「違法開路」情形不符。

包括台南市環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟今開記者會，痛批南市府農業局公帑開路排水、涉嫌圖利白河水庫水源區違法開發，讓政府前瞻排砂恐成急水溪淤積殺手。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調指出，市府農業局出資、白河區公所執行的道路排水工程，竟緊鄰白河區關子嶺段94-1、94-2等長期違法開挖地號，涉嫌圖利特定業者。

黃安調進一步警示，白河水庫集水區沖刷土砂若持續下移，在青葉橋與六重溪以下急水溪流域因坡降僅 1/1500 至1/3000，水流極度緩慢；一旦強降雨造成河床左岸淤積擴大，水流淘刷右岸坡腳，周邊農地與住家將首當其衝，恐將淘空日治時代嘉南大圳北幹線渡槽，供水恐將全面斷炊。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華指出，市府農業局先前才在「山裏咖啡」（白河區關子嶺段 32-119 地號等 11 筆土地）涉違法整地後編列經費為其修築農路；如今竟又在關子嶺段 94-1、94-2 地號旁增闢排水溝與道路，行徑如出一轍。

她指出，中央前瞻計畫投入鉅資打造繞庫排砂工程，初衷在源頭管理失靈下，水保效益恐徹底破功。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧也質疑，地方農業單位編列預算為違法整地鋪設排水設施，無異拿人民納稅錢變相鼓勵違法，淪為破壞急水溪防洪與水土保持幫兇。

環保團體並發表三大聲明，包括立即停工並公開工程資訊、嚴格執法並命限期復原、建立跨部會流域治理機制。

農業局下午發布新聞稿表示，該「白河區關子嶺段94-7地號排水溝改善工程」，考量該路段確有公共通行及排水改善需求，經審查核定補助白河區公所92萬元辦理排水溝改善工程。

該工程主要目的為改善既有道路高低落差及排水問題，降低豪雨期間沖刷及災害風險，維護農民通行與農產品運輸安全。

農業局指出，該處既有農路除為當地農民運送農作物重要通道，也是民眾及山友前往大凍山登山行經路段，平、假日均有車輛及登山民眾通行需求，辦理排水及通行安全改善具有公共安全及公益需求，已要求白河區公所施工期間確實督導廠商，遵守環境保護、水土保持等相關法令，兼顧水土保持與生態環境。

環團控白河水庫水源區違法開發，南市府駁斥與事實不符。記者謝進盛／翻攝