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嘉市120名弱勢兒少獲認養 扶輪144萬元助安心求學

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國際扶輪3470地區捐贈144萬元給嘉義市120名弱勢兒少，市長黃敏惠（右二）代表接受捐贈。圖／嘉義市政府提供
國際扶輪3470地區捐贈144萬元給嘉義市120名弱勢兒少，市長黃敏惠（右二）代表接受捐贈。圖／嘉義市政府提供

「扶輪之子認養計畫」今天在嘉義市兒童福利服務中心舉行捐贈儀式，今年認養嘉義市120名弱勢兒少，每人獲1萬2000元獎助學金，總計144萬元。市長黃敏惠表示，孩子成長需要社會共同陪伴，政府結合民間力量提供支持，希望讓孩子安心學習、持續追求夢想。

「扶輪之子認養計畫」在嘉義市已邁入第4年，累計扶助440名弱勢兒少，獎助學金達528萬元。國際扶輪3470地區及嘉義市各扶輪社除提供經濟協助，也透過社工了解孩子及家庭需求，持續投入相關資源。

黃敏惠表示，社工長期陪伴孩子與家庭，工作除了愛心，更需要專業；扶輪社友透過社工掌握家庭實際需求後提供協助，部分社友還主動加碼，透過公私協力，把資源送到真正有需要的家庭。

扶輪之子地區主委蔡維澤表示，國際扶輪3470地區各扶輪社長期推動青少年服務，今年各社透過編列預算、企業及個人捐款，並與嘉義、雲林、台南、澎湖等地社政單位、家扶中心及學校合作，協助家庭經濟較困難的孩子獲得穩定求學機會。

除了每人1萬2000元獎助學金，北回扶輪社另發起「扶輪之子2.0」募捐活動，加碼捐贈禮券，協助弱勢家庭採購學習及生活用品；官東餐飲集團官冠龍以個人名義捐出120張餐券，讓受助家庭能共享餐食；阿里山扶輪社也連結嘉義市天后宮資源，提供149份物資給弱勢家戶。

社會處長李思賢表示，希望透過長期認養，讓公益不只停留在一次性捐贈，而是持續支持兒少成長。黃敏惠頒發感謝狀，感謝各扶輪社長期投入弱勢兒少照顧，持續與市府合作提供孩子及家庭所需資源。

嘉義市長黃敏惠出席「扶輪之子認養計畫」捐贈活動，盼透過公私協力，陪伴弱勢兒少安心學習成長。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠出席「扶輪之子認養計畫」捐贈活動，盼透過公私協力，陪伴弱勢兒少安心學習成長。圖／嘉義市政府提供

「扶輪之子認養計畫」今年提供嘉義市120名弱勢兒少獎助學金，每人1萬2000元，總計144萬元。圖／嘉義市政府提供
「扶輪之子認養計畫」今年提供嘉義市120名弱勢兒少獎助學金，每人1萬2000元，總計144萬元。圖／嘉義市政府提供

國際扶輪3470地區及嘉義市各扶輪社投入「扶輪之子認養計畫」，今年認養嘉義市120名弱勢兒少。圖／嘉義市政府提供
國際扶輪3470地區及嘉義市各扶輪社投入「扶輪之子認養計畫」，今年認養嘉義市120名弱勢兒少。圖／嘉義市政府提供

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