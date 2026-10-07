籌設多年終獲核定 雲林銀光樂活園區拚2033年啟用 200床長照量能到位

雲林縣政府因應超高齡社會，與台大醫院雲林分院自2020年起推動「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）」計畫，歷經多年籌設，日前獲行政院核定，縣府今表示，將加速土地撥用、工程規畫及發包作業，預計2033年3月啟用。園區預計興建約200床住宿式長照機構，整合醫療、長照、復健、教學及人才培育功能。

縣府表示，銀光樂活園區由台大醫院雲林分院爭取衛福部補助4億元，縣府則提供市值約12億元縣有土地無償撥用，也獲豐泰企業、鈺齊國際、勤誠興業、嘉楠集團、鉅鵬機械及巨高興業等企業支持。歷經17次以上跨機關協調及審議，並完成都市計畫變更等程序，該計畫上月獲行政院核定。

衛生局長曾春美表示，縣府多年來持續協助排除用地取得及行政程序問題，都市計畫變更也在2023年4月18日經內政部都市計畫委員會審議通過。此次行政院核定後，計畫及經費已有明確依據，將持續協助台大醫院雲林分院完成土地撥用及工程作業。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，園區將興建長照教學大樓，提供約200床住宿式長照服務及立體停車空間，並結合台大醫院既有醫療、教學資源，作為護理及長照專業人才教學、實習與培育場域，強化雲林在地照護量能。

依規畫，台大醫院雲林分院將於2027年辦理工程專業管理（PCM）及規劃設計，2029年8月辦理統包公告決標，2030年4月開工，2032年12月竣工，預計2033年3月啟用。

縣長張麗善表示銀光樂活園區不只是一棟長照大樓，也將結合醫療、復健及長照專業人才培育，為雲林下一世代提前布局照護資源。縣府將持續協助園區推動，希望未來讓長輩能在熟悉的雲林安心生活、在地安老，也為年輕世代創造醫療與長照專業人才發展機會。