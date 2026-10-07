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單月登錄1763萬拿iPhone 嘉市購物節發票登錄總額近11億

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市購物節第12周特約旅館加碼抽獎，幸運得主獲得6600元現金。圖／嘉義市政府提供
嘉義市購物節第12周特約旅館加碼抽獎，幸運得主獲得6600元現金。圖／嘉義市政府提供

嘉義市購物節進入最後倒數，今年「嘉購王爭霸戰」9月「月霸王」出爐，嘉義市陳小姐單月累積登錄消費金額高達1763萬元，直接抱走iPhone 17 Pro；市府表示，目前購物節消費發票登錄金額已近11億元，提前超越去年最終10.9億元紀錄，10月23日壓軸將抽出百萬純電休旅車及100萬元現金。

市長黃敏惠表示，購物節「周周抽好禮」持續送出獎項，今年由嘉義市不動產建築開發商業同業公會贊助的10輛電動機車，已於9月30日、10月7日各抽出5輛。得主蔡先生年年參加購物節，過去抽中腳踏車，今年透過綁定雲端發票載具，自動匯入消費發票，再度幸運獲獎。

市府建設處表示，今年升級推出「嘉購王爭霸戰」，9月「月霸王」陳小姐以累積登錄1763萬元居冠，免抽獎直接獲得iPhone 17 Pro 256GB。陳小姐表示，得知月霸王可獲手機後便決定挑戰，積極登錄每筆消費發票，最後成功拿下獎項；活動最終「嘉購王」則可獲價值逾14萬元名牌包。

建設處說，今年購物節適用消費期間為7月1日至10月11日，只要在營業稅籍登記於嘉義市的店家消費，加入購物節官方LINE帳號並登錄符合資格發票，每累計消費500元即可獲得1組抽獎序號。民眾也可綁定載具，符合資格的雲端發票將由系統自動匯入。

市府提醒，發票最後登錄期限為10月13日23時59分，壓軸抽獎10月23日登場，將抽出百萬純電休旅車、100萬元現金各1名，另有載具加碼1萬元現金3名。隨著登錄金額已提前超越去年全年紀錄，最後幾天的消費及登錄情況，也將決定今年購物節最終累計金額。

2026嘉義市購物節進入最後倒數，壓軸將抽出百萬純電休旅車及100萬元現金。圖／嘉義市政府提供
2026嘉義市購物節進入最後倒數，壓軸將抽出百萬純電休旅車及100萬元現金。圖／嘉義市政府提供

嘉義市購物節第12周電動機車得主蔡先生，分享透過綁定雲端發票載具自動匯入發票，幸運抽中電動機車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市購物節第12周電動機車得主蔡先生，分享透過綁定雲端發票載具自動匯入發票，幸運抽中電動機車。圖／嘉義市政府提供

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