雙十連假來踏青 台南後壁菜奇鴨稻田彩繪超吸睛

雙十連假將至，「2026台南好米季－菜奇鴨稻陣走 稻田彩繪活動」9日起將在後壁菁寮登場，主辦單位利用白、黑、黃、綠、紫等5種不同葉色稻作栽種，現場已可見醒目菜奇鴨圖樣，吸睛度百分百。

台南市政府農業局、後壁區農會、後壁公所今開記者會，活動以「在地×食農×體驗×人情味」為主軸，帶民眾認識後壁的好食、好農、好生活，邀請各地旅客連假來趟菁寮小旅行，當天除可以登上高台欣賞稻田彩繪，還有健走、表演、市集、手作及菜奇鴨見面會等活動，保證不虛此行。

後壁農會總幹事林怡歆表示，農會也結合水保署辦理7場農再社區食農體驗小旅行，與民眾一起走入後壁農再社區，體驗農村慢遊時光。

農業局表示，「台南好米季」的菜奇鴨彩繪稻田是在今年8月23日插秧，面積約1.2公頃，稻田旁也搭起約3層樓觀景台，供民眾登高俯瞰，目前已可看到清楚圖案，10月9日開幕後展至10月25日，觀景台每次最多可容納30人。

後壁區長李至彬也說，秋收近，後壁菁寮稻田逐漸由青綠轉為金黃，正是一年當中最適合走進田間季節，邀請民眾走進台南的米倉，用心欣賞稻田彩繪迷人風情。

「2026台南好米季－菜奇鴨稻陣走 稻田彩繪活動」9日將在後壁菁寮登場，主辦單位利用白、黑、黃、綠、紫等5種不同葉色稻作栽種，現場已可見醒目菜奇鴨圖樣，吸睛度百分百。圖／後壁農會總幹事林怡歆提供

「2026台南好米季－菜奇鴨稻陣走 稻田彩繪活動」9日起將在後壁菁寮登場，主辦單位利用白、黑、黃、綠、紫等5種不同葉色稻作栽種，現場已可見醒目菜奇鴨圖樣，吸睛度百分百。圖／後壁農會總幹事林怡歆提供