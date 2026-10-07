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絕食80小時、罷工3天仍無解 艾杰旭工會赴雲林縣府陳情丟紙團

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
日資艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會為爭取調薪，10月5日起依法罷工3天，今天轉往雲林縣政府前陳情，並以白紙象徵縣府交白卷，揉成紙團丟向縣府。記者陳雅玲／攝影
日資艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會為爭取調薪，10月5日起依法罷工3天，今天轉往雲林縣政府前陳情，並以白紙象徵縣府交白卷，揉成紙團丟向縣府。記者陳雅玲／攝影

日資艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會為爭取調薪，10月5日起依法罷工3天，今天轉往雲林縣政府前陳情，質疑縣府高喊雲林平均年薪67.3萬元、宣稱「好薪情」，第一線勞工卻無感，並以白紙象徵縣府交白卷，揉成紙團丟向縣府，要求縣長張麗善出面協助解決勞資爭議，並預告下午將投票決定是否延長罷工。

艾杰旭工會今到雲林縣政府陳情，縣議員張維崢、民進黨斗六市長參選人尹令瑛、縣議員參選人廖昶淳等人也到場聲援，工會理事長沈全成表示，工會爭取調薪已久，他先前絕食80小時，仍未獲得具體回應，今天特別到縣府前「打分數」，要求縣府正視勞工薪資及勞資協商問題。

沈全成指出，公司25年沒有調薪，要求公司全面調薪5%，一點也不過分，同集團日本廠區年年全面調薪，台灣廠區卻未能比照，資方在協商時提出的方案，是將原本預計2028年發放的津貼提前至2027年，並非實質調薪。

沈全成指出，縣府外高掛政府最佳服務獎，縣長也曾宣布雲林平均年薪達67.3萬元，但許多勞工感受不到所謂的好薪情。他認為，工會訴求很簡單，就是希望獲得尊重，並與資方進行實質協商，呼籲縣府不要偏袒資方，應由縣長出面協助處理。

台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲到場聲援表示，近期有多個工會爭取勞動權益，包括乖乖工會罷工成功、美光工會完成罷工投票，以及其他工會準備進行罷工投票或申請勞資爭議調解。她說，勞工將持續團結，並預計10月19日集結凱道，聲援勞工權益。

雲林縣政府勞青處副處長許木山回應，縣府持續掌握6月16日勞資協議後續執行情形，也已要求公司提出更符合勞工期待的調薪方案，不應以過渡性措施回應，盼促成雙方達成具建設性的共識，縣長張麗善也很關心，勞工也是雲林縣民，絕對不會放棄任何一個人。

縣府表示，艾杰旭公司應重視在地員工的貢獻，參酌營運狀況與員工共享利潤；若有虧損，也應提出財務資料向勞工充分說明。縣府將持續扮演溝通橋梁，協助雙方重回談判桌，並派員輔導，盼爭議早日落幕。

針對工會質疑雲林低薪，縣府指出，依行政院主計總處統計，雲林縣2024年全縣平均薪資達67.3萬元，連續6年位居中部6縣市之首。呼籲罷工勞資爭議問題，應回歸勞資雙方，儘速協調達成共識，希望外界不要過度關心與干預，導致勞資雙方無法順利協商。

沈全成表示，將持續爭取實質調薪，並於今天下午投票決定是否延長罷工，不排除無限期罷工。

日資艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會為爭取調薪，10月5日起依法罷工3天，今天轉往雲林縣政府前陳情，並以白紙象徵縣府交白卷，揉成紙團丟向縣府。記者陳雅玲／攝影
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罷工 雲林 工會

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