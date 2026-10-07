台南407位百歲人瑞 五代同堂鄭登貴天天騎單車下田曝長壽祕訣

重陽節將至，台南市今年有407位百歲以上人瑞。市長黃偉哲今天上午前往新市區拜訪剛滿百歲的鄭登賀，致贈重陽敬老禮金1萬元及賀禮，並代頒總統府敬老賀禮。黃偉哲表示，鄭登賀年滿百歲仍能下田耕作，耳聰目明、身體康健，這就是快樂長壽的秘訣，五代同堂更是家庭和樂的最好體現。

鄭登賀育有6子1女、五代同堂，年輕時從事建築工作，親手打造一家人居住的三合院，平時飲食清淡、茹素20多年，如今每天仍騎腳踏車到田裡除草、巡視農作，健康活力成為鄰里津津樂道的長壽故事。

鄭登賀也是台南市府今年表揚的晶鑽爸爸代表之一。年輕時從事建築工作的他，憑著一雙巧手打造現在居住的三合院，平日崇尚自然養生，茹素已20多年，即使年事已高，仍維持下田工作的習慣，在家人陪伴下享受五代同堂天倫之樂。

副市長姜淋煌今天也代表市長前往白河區、後壁區，分別拜訪百歲的張陳器女士及103歲邱蘇品女士，致贈重陽禮金及賀禮。

張陳器投入環保回收30多年，早年騎腳踏車走遍白河各村莊撿拾資源回收物，年長後則把腳踏車當推車，至今每天仍整理、分類回收物，再交由慈善團體運用。她認為，做回收既能保護環境、幫助他人，也是維持身體活動的好運動。

103歲的邱蘇品育有3子3女，年輕時務農，丈夫中風後曾悉心照顧9年，並投入社區據點及環保志工服務長達30年，直到99歲仍協助煮飯、清潔，曾獲模範環保志工肯定。她平時喜歡騎腳踏車、唱歌、旅遊及與人互動，足跡遍及20多國，常說「越做越勇」，樂觀開朗、樂於助人的生活態度，成為她維持活力的長壽祕訣。

台南市65歲以上人口已逾兩成，面對超高齡社會，市府表示，將持續推動預防失能、長期照顧及高齡者社會參與，讓長輩能在熟悉的社區安心生活。

社會局表示，目前台南市已設置420處社區照顧關懷據點，其中272處提供巷弄長照站服務，透過健康促進及關懷照顧，協助長者維持生活自主能力。此外，市府也推動老人健保費自付額補助、重陽敬老禮金、免費裝置及修護假牙、預防走失愛心手鍊、獨居老人居家緊急救援等福利，以及長青學苑、銀髮創齡及社會參與服務，落實在地安老、健康老化。

台南市長黃偉哲上午前往新市區拜訪甫滿百歲人瑞鄭登賀，致贈重陽禮金1萬元及賀禮，並代頒總統府敬老賀禮。圖／台南市政府提供