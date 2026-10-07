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嘉義精品咖啡進軍日本 翁章梁率8家業者赴東京SCAJ展

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右）、立委蔡易餘（左）今天與2023世界盃虹吸咖啡大賽台灣冠軍簡嘉程（中）同台沖泡咖啡，行銷嘉義精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）、立委蔡易餘（左）今天與2023世界盃虹吸咖啡大賽台灣冠軍簡嘉程（中）同台沖泡咖啡，行銷嘉義精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」10月14日至17日將進軍日本東京SCAJ展覽，縣長翁章梁今天攜咖啡業者在縣府招商空間亮相，宣布將在誠品生活日本橋設立銷售專區，展出12款精品咖啡；另也規畫10月24日至26日在蒜頭糖廠舉辦第一屆咖啡節，邀大家品嘗阿里山精品咖啡。

翁章梁率8家咖啡業者組成「台灣精品咖啡嘉義隊」，包括鄒築園、豆御香藝伎莊園、珍5吉咖啡莊園、聯合成青葉咖啡莊園、一品咖啡莊園、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、晉揚欣金用心咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園，8家咖啡莊園風味各具特色，展現嘉義精品咖啡多元風土。

翁章梁說，今年攜手4家日本知名指標咖啡廳GESHARY COFFEE、Brewman Tokyo、田中陸斗Rikuto Tanaka及Times Club推出聯名商品，提高阿里山咖啡國際能見度與高端市場定位，透過台日精品咖啡品牌跨界結盟，為在地莊園開創了高規格的國際市場對話窗口。

蔡易餘說，農糧署舉辦精品咖啡競賽多為嘉義獲獎，展現阿里山咖啡優良品質，全台有許多咖啡品牌，地方政府大力行銷，但他覺得嘉義阿里山咖啡最厲害，透過拍賣會、博茶會等行銷，帶動大阿里山區經濟效益，未來將研究提高精品咖啡種植面積，繼續與咖啡農攜手行銷。

嘉義縣精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」10月14日至17日將進軍日本東京SCAJ展覽，縣長翁章梁今天攜咖啡業者在縣府招商空間亮相。記者黃于凡／攝影
嘉義縣精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」10月14日至17日將進軍日本東京SCAJ展覽，縣長翁章梁今天攜咖啡業者在縣府招商空間亮相。記者黃于凡／攝影

嘉義縣精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」10月14日至17日將進軍日本東京SCAJ展覽，縣長翁章梁今天攜咖啡業者在縣府招商空間亮相。記者黃于凡／攝影
嘉義縣精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」10月14日至17日將進軍日本東京SCAJ展覽，縣長翁章梁今天攜咖啡業者在縣府招商空間亮相。記者黃于凡／攝影

嘉義縣精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」10月14日至17日將進軍日本東京SCAJ展覽，縣長翁章梁今天攜咖啡業者在縣府招商空間亮相。記者黃于凡／攝影
嘉義縣精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」10月14日至17日將進軍日本東京SCAJ展覽，縣長翁章梁今天攜咖啡業者在縣府招商空間亮相。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁（右）、立委蔡易餘（左）今天與2023世界盃虹吸咖啡大賽台灣冠軍簡嘉程（中）同台沖泡咖啡，行銷嘉義精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）、立委蔡易餘（左）今天與2023世界盃虹吸咖啡大賽台灣冠軍簡嘉程（中）同台沖泡咖啡，行銷嘉義精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」。記者黃于凡／攝影

翁章梁 嘉義 東京 咖啡 日本

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