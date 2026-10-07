白沙屯媽祖蒞嘉 林鐵特開列車國慶日出發 150元搭來回再送紀念鑰匙圈

白沙屯媽祖要來嘉義了。林業及自然保育署表示，周六國慶日，阿里山林鐵也來當最有力的「勇」腳。今年適逢嘉義市大福興宮建廟360周年，苗栗拱天宮白沙屯媽祖將「蒞嘉贊境」。阿里山林業鐵路也成為這趟盛會的一員，掛上限定的「勇」字車頭牌與行先牌，開行「嘉義-北門」區間特開列車。

林保署說，現場購買特開列車車票，就能獲得「勇」字車頭牌鑰匙圈。林鐵行動販賣部與北門站鐵鹿販賣部還有媽祖紀念T、聯名小神衣等限定紀念品，把「勇於付出、無懼艱辛、勇敢前行」的白沙屯精神一起帶回家。

白沙屯媽祖蒞嘉贊境特開列車，開行日期為10月10日周六，行駛區間：嘉義站-北門站（繞行車庫園區），購票地點在嘉義火車站林鐵售票窗口、北門車站（僅開放現場現金購票）。套裝票價為單一票價150元，可搭乘來回各1次，凡購票即贈限量車頭牌鑰匙圈，送完為止。完整資訊查詢： https://afrch.forest.gov.tw/0000687

阿里山林業鐵路的白沙屯媽祖蒞嘉贊境特開列車，掛上限定的「勇」字車頭牌與行先牌，開行「嘉義-北門」區間特開列車。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專

白沙屯媽祖蒞嘉贊境特開列車單一票價150元，可搭乘來回各1次，凡購票即贈限量車頭牌鑰匙圈，送完為止。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專