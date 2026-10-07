藍批蔡永富涉賄 綠：抹黑造謠

民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富、胞弟議員參選人蔡永順遭偵辦選舉賄選，國民黨立院黨團昨表示，蔡氏兄弟是民進黨雲林縣長參選人劉建國重要操盤人物，要求劉說明雙方是否涉及不明金流並道歉、擔任劉競總主委的賴清德總統也應辭去職務。

對此，民進黨雲縣議會黨團出面反駁，藍委移花接木不實指控，意圖抹黑造謠影響選舉，將保留法律追訴權。

國民黨團書記長許宇甄表示，蔡永富過去曾任民進黨議員，一九九○年因夾帶海洛因磚，遭以共犯身分起訴，後續判刑十四年，才改由胞弟蔡永順接棒參選，而蔡永順今年三月起涉趁公所發放二千元育兒津貼之際，另準備二千元紅包贈予新生兒家庭，檢調查扣的二九○萬元現金的用途、來源，都應進一步查明。

國民黨團提出三項訴求，包括劉建國應親自出面說明並道歉，交代與蔡永富、蔡永順兄弟間是否存在不明金流；其次，民進黨應處理涉賄者黨籍，賴清德身為劉競選總部主委，應公開說明並致歉；第三，檢調應說明蔡永富未遭羈押禁見的原因，釐清相關辦案標準，讓雲林選舉回歸公平、乾淨。

民進黨雲林縣議會黨團記者會回擊立院國民黨團的不實指控。記者蔡維斌／攝影

雲林縣民進黨議會黨團總召洪如萍及議員顏嘉葦、蔡孟真、蔡岳儒、張維崢、江文登等人昨記者會指出，議員蔡永富四年來配合東勢鄉公所，加碼發送生育津貼，蔡自掏腰包做公益鼓勵年輕人且也行之有年，並非選舉到才發送，更沒有要求民眾提供任何政治對價，善舉竟被藍營抹黑成十惡不赦。

黨團也說，藍營指控案發當天被查扣的二九○萬元是賄款，經檢調查察與此案無關，早在事發隔天就已通知發還，沒想到被炒作成「賄款」，實為不實的惡意指控，該道歉是國民黨，也盼檢調早日查明還給當事人公道。

此外，劉建國昨提出教師行政四年減半、建立校園營養食安中心、引進食品技師等教育政見，更承諾上任後將每月二次與學生共餐；國民黨參選人張嘉郡出席西螺「濁水米」外銷澳洲第一批卅五公噸的封櫃儀式，表示會持續協助更多雲林優良農產「走出國門」。