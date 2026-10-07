科學園區快速發展 嘉縣擴大縣治區重劃367公頃

嘉義科學園區隨台積電設廠快速發展，縣府因應未來帶來的就業人口，規畫擴大縣治市地重劃工程，面積達三六七公頃，分成兩個開發區、共四標施工，縣長翁章梁昨主持第一開發區的第一標動土，他說，「要讓到嘉義工作的人能住在嘉義」。

整體重劃區以縣道一六八線區分第一、第二開發區，總開發費用近二百億元，翁章梁說，全部採公辦重劃，主要考量開發面積龐大，不同單位分區辦理，未來道路、排水及各項工程恐有介面銜接問題，由縣府統籌可區域性整合及系統化設計，重劃區將提供住宅、商業、公共設施腹地，能容納三點五萬人居住，並規畫二座大型公園。

昨辦「擴大縣治第一開發區市地重劃工程第一標」開工動土典禮，面積總計約七九點三六公頃，發包金額三一點三四億元，預計二○三○年完工，工程包括整地、道路、智慧交通號誌、雨水排水箱涵、生態滯洪池、汙水及自來水管網、共同管道、公園綠地等。

翁章梁也說，重劃完成可把既有縣治特區與高鐵特區串聯起來，加上周邊嘉義科學園區、Ｏｕｔｌｅｔ等建設，形成生活機能較完整的新市鎮，帶來就業人口後，希望「來嘉義上班、找工作、做生意的人，也能住在嘉義」，在當地消費、生活，進一步帶動地方發展。