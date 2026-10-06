注意！南市國慶日15區停收垃圾 12日恢復正常收運

國慶3天連假將至，台南市環保局提醒，10月9日（周五）15區將加班清運垃圾，10月10日（六）國慶日則停止收運；其餘22區10月10日加班清運，請市民留意收運時間與地點，提前做好垃圾分類及整理，10月12日（一）恢復正常收運。

環保局表示，10月9日加班清運的15區包括新營、柳營、下營、西港、佳里、善化、安定、學甲、北門、東山、白河、六甲、七股、將軍及新市，10月10日國慶日停止收運，包含日間輔助點。

至於北區、東區、南區、大內、山上、中西、仁德、左鎮、永康、玉井、安平、安南、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟及鹽水等22區，10月10日加班清運，請市民依各區清運時間配合倒垃圾。

環保局呼籲，垃圾停收期間勿隨意棄置垃圾，垃圾務必妥善包紮、避免暴露；外出聚會也可落實「吃多少、點多少」，減少廚餘產生。廚餘丟棄前應妥善打包，避免引來老鼠。

環保局指出，防鼠關鍵在於「先防後滅」，以環境整理為根本、滅鼠餌劑為輔，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，才能有效阻斷鼠患與疫病風險。

市長黃偉哲表示，清潔隊員平時肩負環境清潔與垃圾清運工作，各項大型活動期間也投入環境整理，感謝清潔隊員的辛勤付出，也祝福隊員佳節愉快。

環保局長許仁澤提醒，市民若對垃圾收運時間有疑問，可利用「台南環保通」APP查詢即時動態，以免錯過收運時段。