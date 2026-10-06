黃偉哲率醫療第一線談毒品減害 「別為政治利益踩過21年公衛努力」

台南市長黃偉哲下午召開記者會，以他是公共衛生背景，率同21年來在第一線推行藥癮減害的醫療及藥局人員，說明台南毒品防制與藥癮減害成果，呼籲切勿為了政治利益，將台灣公共衛生與醫療體系多年來的藥癮減害努力汙名化。

黃偉哲表示，台南自2005年率先試辦美沙冬替代療法及清潔針具計畫，如今已在全台推動，「絕對不是鼓勵吸毒，只是希望能夠減毒」，根據衛福部疾管署長羅一鈞所提出的數據，相關減害政策投入約210億元，卻估計節省4012億元，約達1比19的效益，「事實上整個社會上是受益的」。

黃偉哲說，減害政策的好處包括防止毒害及愛滋病擴散，「感染毒癮的人，不會因為你漠視他就消失，他就存在在那邊。」如果毒癮者共用針頭，愛滋病或肝炎就可能擴散；當針頭隨意棄置，也可能衍生公共安全問題。

黃偉哲以海洛因使用者為例表示，當毒品遭嚴格查緝、黑市缺貨，價格可能進一步上漲，毒癮者為了取得毒品，可能借錢、變賣財物，甚至進一步衍生偷竊、搶奪等社會問題。

「如果沒有美沙冬的話，他還在使用海洛因的話，針頭隨便棄置會不會造成社會問題？」黃偉哲說，使用美沙冬替代海洛因，並提供乾淨針具，目的不是鼓勵使用毒品，而是降低既有毒癮及注射行為對整體社會造成的傷害。

他表示，乾淨針具不是「鼓勵吸毒」，而是「鼓勵他不要去傳播」，避免因共用不乾淨針具造成疾病傳播；美沙冬則是以口服替代療法取代海洛因等鴉片類毒品注射，讓毒癮者可以維持基本生活及工作能力，「他就可以帶他的孩子去麥當勞，他這個勞動力就可以保留在社會上」。

他舉例，若台南每年有135人因注射毒品感染愛滋病，20年累計就是2700人；若以每人每年30萬元治療費估算，每年治療成本約8.1億元，若以50年治療期估算，累計將達405億元。「我們沒有辦法負擔失控之後付出的經濟跟社會、社會安定的代價」，因此必須處理已經存在的問題。

黃偉哲強調，自己不是要譴責任何人，而是認為不應該為了選舉或政治目的，將清潔針具及美沙冬替代療法汙名化。

「當我們這個社會在佔盡所有減毒計畫的好處的時候，你還要壞話說絕，你不能好處佔盡又壞話說絕。」他說，公共衛生、醫療界、毒癮者家屬及整個社會都在承擔毒品問題，既然社會無法負擔問題失控後的經濟、社會及治安成本，就必須透過減害政策處理。

黃偉哲表示，從源頭防制毒品是教育、衛生及警政機關共同的責任，但「請不要把這些人的努力踩在腳底下，攫取政治利益、汙名化這個減毒計畫跟清潔針具計畫」。

衛生局長李翠鳳分享有毒癮者接受美沙冬治療後，終於可以有穩定生活實現「帶孩子去吃麥當勞」；台南市注射藥癮者愛滋新通報感染人數已由2005的135人，大幅降至近年每年0至1人，為減輕藥癮者經濟負擔並提高就醫穩定性，台南市自2011年起率先全國編列「台南市藥癮治療費用補助計畫」，統計2019年至今年9月，中央補助台南市藥癮治療4884人次，市府自籌預算補助4258人次接受美沙冬維持治療。

目前台南市共設置30台清潔針具自動服務機、59處針具1換1服務據點、11家藥癮指定機構及6家維持治療給藥點，提供藥癮者就近取得安全針具及醫療服務的完善管道。

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台南市長黃偉哲下午舉行記者會，說明藥癮減害治療成果，呼籲政治人物「請不要把這些人的努力踩在腳底下，攫取政治利益、汙名化這個減毒計畫跟清潔針具計畫」。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲下午舉行記者會，說明藥癮減害治療成果，呼籲政治人物「請不要把這些人的努力踩在腳底下，攫取政治利益、汙名化這個減毒計畫跟清潔針具計畫」。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲下午舉行記者會，說明藥癮減害治療成果，呼籲政治人物「請不要把這些人的努力踩在腳底下，攫取政治利益、汙名化這個減毒計畫跟清潔針具計畫」。記者吳淑玲／攝影