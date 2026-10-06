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橫跨雲嘉復興鐵橋11月啟用 可直通北港朝天宮

中央社／ 嘉義縣6日電

橫跨雲嘉復興鐵橋修復完成，嘉義縣預計11月11日舉行通車典禮；從復興鐵橋新港端（板頭村）能直行至北港朝天宮，可望吸引到北港拜媽祖的遊客順道遊新港，帶動觀光發展。

復興鐵橋修復工程及夜間照明光環境營造工程都已完成，嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋告訴中央社記者，待新港鄉公所配合的欄杆整修等工程完成，就會開放通行，開通的日子訂在11月11日。

新港鄉長葉孟龍說，復興鐵橋通行後，去北港朝天宮要拜拜的人，多了一個停車的選擇，不管從新港這邊走過去拜拜，或者是拜拜完走來新港這一端，都可以帶動板頭村及新港鄉的觀光人潮。

葉孟龍說，板頭村在數年前一度是熱門的觀光景點，但湧入過多遊客影響旅遊品質，現今遊客銳減，復興鐵橋通行將是重啟觀光的契機，公部門會加強在板頭村投資的量能，營造一個舒適的觀光環境，希望能細水長流。

民進黨嘉義縣議員黃啟豪表示，板頭村這邊很多景點有春波綠休閒農場、海賊莊、板頭窯、剪黏大壁畫。前陣子復興鐵橋夜間照明光環境測試，非常漂亮，適合晚上散步，對地方觀光有很大的提升作用。

文觀局表示，復興鐵橋興建於1909年，全長達878.63 公尺，原隸屬於北港糖廠通往嘉義火車站「嘉北線」，舊時除了載運甘蔗也載客，每年農曆年1月至3月北港朝天宮香盛期，載運大批香客往返嘉義與北港，被譽為進香鐵道。1982年全面停駛，2001年雲林縣與嘉義縣政府公告「北港溪鐵橋（復興鐵橋）」為歷史建築，2002年北港端行水區上方數根橋墩遭洪水沖毀。

前立委蘇治芬擔任雲林縣長時，於復興鐵橋北港端打造鋼構的北港女兒橋，2014年完工；2022年中央政府核定新台幣1億8000萬元支援北港鐵橋重建暨修復工程，修復嘉義新港端近700公尺的舊鐵橋，改建為寬敞的人行景觀步道與自行車道。

北港朝天宮 朝天宮 北港

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