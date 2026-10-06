議員集體跳水庫、政三代接力 台南「議政百年」常態展登場

台南市議會「議政百年：台南民主之路」常設展，今起在永華議政大樓一樓登場，台南是開台門戶，議政歷史全台最久，一代傳一代，延續台南民主的香火，議長邱莉莉偕同副議長林志展、市長黃偉哲及多位議員出席開幕剪綵，供民眾認識大台南跨越百年的民主演進與議政成果。

邱莉莉表示，台南市歷屆議員協進會長期保存珍貴議政資料，但過去受限於展示空間，許多珍貴史料未能完整呈現，利用永華議政大樓一樓大廳空間，打造「議政百年：台南民主之路」歷史常設展。

邱莉莉指出，過去外賓到訪議會，多以聽取簡報、參觀議事廳及旁聽席為主，如今透過常設展，能更完整呈現台南民主發展與議政傳承，也讓外賓、市民及學生更加了解台南珍貴的民主歷史。

黃偉哲表示，自己也曾擔任台南縣議員，許多議員前輩都是台灣民主發展歷程中的活歷史。如今將議政歷史設置於議事殿堂的大廳，不僅能讓市民及學生了解台南地方自治的發展，更能從歷史中體會民主與法治並不是天上掉下來的；透過常設展培養民主素養，有助於台南未來城市發展。這不只是台南之福，也是台灣之福，並期待展覽未來能持續更新，讓更多人認識台南民主發展的歷史。

「議政百年：台南民主之路」歷史常設展，規畫8大主題展區，自日治時期1935年首場地方選舉出發，歷經戰後民主演進，一路延伸至當屆議員的組成，完整呈現台南地方自治的歷史脈絡與當代議政風貌。如合併前台南縣議員曾集體跳南化水庫爭取水資源回饋，第一屆議員因反對設酒家有三位議員集體辭職；及「政三代」及「政二代」家族，政治人物年輕的身影等；平日上午9時至下午4時免費開放參觀。

台南市議員曾因反對設酒家有三位議員集體辭職。記者吳淑玲／攝影

台南市議會今天起在永華議政大樓舉行「議政百年：台南民主之路」常設展。記者吳淑玲／攝影