嘉義湖美夜市好康來了！100元換200元好市券連4周開搶

經濟部商業發展署10月推出「歡慶十月．精彩好市券」活動，嘉義市湖美夜市也加入兌換行列，民眾自備環保袋、環保杯、餐具等環保用品，到服務臺即可用100元換取200元好市券，10月10日起連續4個周六開放兌換，每人每次限換1份、數量有限，盼為夜市消費再添人氣。

湖美夜市管委會主委吳承勳表示，好市券活動期間自10月10日至11月8日，湖美夜市兌換日期為10月10日、17日、24日及31日，每周六在夜市辦公室辦理。民眾活動期間前往指定夜市或攤集區，自備環保袋、環保杯、餐具或其他環保用品任一項，經服務臺工作人員確認後，可用100元換取200元「歡慶十月精彩好市券」2份，取得好市券後須在夜市或攤集區實際消費並使用自備環保用品。

吳承勳表示，嘉義發展已有300多年歷史，湖美商展嘉義夜市取得傳統夜市合法規執照，這次配合經濟部好市券活動，希望結合環保與消費優惠，吸引更多民眾走進夜市。

夜市攤商也自行加碼響應。其中「嘉友肉類食品」推出活動，消費者購買高粱香腸或花生蔥米腸共2條，即贈送40、50或60年代「錢幣」1枚，自10月10日起、每周二及周六配合營業推出，贈完為止，也讓逛夜市除享消費優惠外，多了收藏老錢幣的趣味。

嘉義湖美夜市攤商聚集，每逢營業日吸引不少民眾逛街品嘗美食，10月配合經濟部推出好市券活動。圖／吳承勳提供