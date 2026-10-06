台南國慶連假活動多 市府公布行政區封閉路段

國慶3天連假將屆，台南活動多，預期人潮湧進，市府今天公布連假期間行政區封閉路段，涵蓋中西區、歸仁區及南區，希望遊客配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

南市府交通局今天指出，台南國慶連假有多場活動，10月8日至11日中西區商圈活動，將封閉尊王路（西門路至海安路）、友愛街（西門路至海安路）及友愛街201巷。

10月8日歸仁區「115年登革熱防治暨地方特色文化推廣-來歸仁食辦桌活動」，將封閉歸仁區文化街2段和民族北街口至文化街2段與中正北路1段口前道路。

10月9日至11日水交社園區「2026水交社晴空藝術節」活動，南區水交社一街及興中街63巷道路將封閉。

交通局表示，國慶3天連假，台南將迎來返鄉出遊潮，返鄉遊子及觀光客應注意國道、快速道路與觀光景點周邊道路疏導措施；大台南智慧交通中心將全程監看交通狀況，因應道路車流即時調整號誌控制策略。

此外，遊客也可事先查詢活動路段及相關交通管制措施，規劃路線避開可能壅塞路段，慢行及注意行車安全；交通局建議多使用大眾運輸系統，搭配轉乘YouBike，確保交通安全順暢。