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投資台南布局未來 南市府今舉辦說明會

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市經發局於6日在福爾摩沙遊艇酒店2樓國際廳辦理「推動企業加速投資行動方案說明會（溪南場）」。圖／台南市經發局提供
台南市經發局於6日在福爾摩沙遊艇酒店2樓國際廳辦理「推動企業加速投資行動方案說明會（溪南場）」。圖／台南市經發局提供

面對全球經貿環境變化、供應鏈重組及市場競爭加劇，企業如何掌握投資時機、善用政府資源並提前布局市場，成為企業經營的重要課題。台南市經發局於6日在福爾摩沙遊艇酒店2樓國際廳辦理「推動企業加速投資行動方案說明會（溪南場）」，從景氣趨勢、投資政策、政府資源及企業實務經驗等面向，協助業者評估投資方向，強化國內外市場布局。

市長黃偉哲表示，產業環境快速變動，企業現在面對的已不只是單純擴廠或設備投資，更要因應市場、人才、成本及淨零轉型等多重挑戰，重新思考企業未來競爭力。台南擁有完整的產業聚落與多元的中小企業基礎，市府除持續營造良好投資環境，也積極扮演企業與中央政策資源間的橋梁，讓有投資需求、有轉型想法的企業，更清楚掌握「資源在哪裡、如何申請、投資怎麼做」把握轉型契機，在台南穩健投資、持續成長。

經發局局長張婷媛表示，市府長期配合經濟部推動「投資臺灣三大方案」，包括「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，經發局除主動了解廠商投資需求、協助準備申請資料及投資計畫外，也陪同廠商參與廠審、聯審，協助與中央相關單位溝通協調，讓企業在投資過程中獲得更完整的服務與支持，此次說明會也將由投資台灣事務所說明三大方案內容及申請重點，讓業者更清楚掌握可運用的政策工具。

經發局指出，本次活動特別邀請中華經濟研究院吳若瑋執行長，以「景氣回溫，企業該不該投資？從匯率、成本與產業趨勢看中小企業下一步布局」為題，解析整體景氣與產業趨勢；並安排飛鴻文化股份有限公司范剛覺總經理及南益鋼構股份有限公司許漢章總經理分享企業投資布局經驗，從人才、營運、市場及海外拓展等面向交流實務做法，期盼透過政策說明與企業經驗分享，協助更多業者掌握投資機會、拓展市場，持續擴大台南投資動能。

布局 台南 黃偉哲

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