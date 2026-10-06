快訊

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市永續獲獎卻遭挑治理成績 2議員參選人檢視兒保、防詐

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
小民參政歐巴桑聯盟嘉義市議員參選人林詩涵（中）、陳玥妗（右）今天在嘉義市政府前，引用社會力、兒少保護及防詐等數據，檢視市長黃敏惠17年治理成績。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供
小民參政歐巴桑聯盟嘉義市議員參選人林詩涵（中）、陳玥妗（右）今天在嘉義市政府前，引用社會力、兒少保護及防詐等數據，檢視市長黃敏惠17年治理成績。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供

嘉義市政府近日獲多項永續城市獎項，市長黃敏惠也獲頒「永續城市治理終身成就獎」，小民參政歐巴桑聯盟2名嘉義市議員參選人今天卻從社會力評比、兒少保護及防詐等數據切入，質疑獎項之外仍有治理問題。市府回應，得獎是事實，也是市府團隊與所有市民共同努力的成果，非常珍惜。

小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵、陳玥妗今天在嘉義市政府前舉行記者會。兩人引用「今周刊」2026永續城市調查表示，嘉義市「社會力」17.8分，在非六都15縣市排名第12；若自行將六都、非六都共21縣市分數合併排序，則為倒數第五。

林詩涵表示，嘉義市兒少保護通報件數從2024年1408件增至2025年2075件，增加47.4%；她也說，通報增加不等於受虐人數增加，但案件增加後，篩查、調查及後續服務工作量也隨之提高。

她並引用審計資料表示，2024年至2025年9月底新增的39件兒少保護家庭處遇轉介案中，有4件未在15日內完成聯合初訪；2023年至2025年的281件開案中，有8件超過3個月才提出家庭處遇計畫，要求市府說明社工案件負荷、人力缺口及改善情形。

林詩涵另表示，2024年至2025年嘉義市整體歲出增加16.41%，社會福利支出增加7.18%，社福支出占總歲出比率由16.20%降至14.92%，認為保護服務工作量增加之際，相關資源是否跟上，值得檢視。

陳玥妗則將矛頭轉向防詐，引用相關評比資料表示，嘉義市每10萬人口詐欺受理件數為非六都第二高、人均詐欺財損為非六都第三高，詐欺案件破獲率則為全國倒數第二。她認為，社政、警政、地政及金融機構之間仍應加強聯防，尤其高風險長者的防詐資訊能否有效串接。

兩人也將議題延伸至市長選舉，點名嘉義市長參選人王美惠、張啓楷，要求提出兒少保護人力、家庭支持服務預算及高風險長者防詐聯防等政策，說明上任第一年的目標、經費及執行時程。

市府表示，得獎就是事實，是市府團隊與所有市民共同努力的成果，市府非常珍惜；期待大家一起「共同寫歷史，作伙拚未來」，為嘉義市再創新局，讓嘉義市持續超越。

永續 議員 嘉義 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉市長照政策成選戰攻防 張啓楷批王美惠借中央行程助選

部嘉護理之家逼近滿床 王美惠爭取18億蓋長照大樓擴充量能

竹北市長拚選戰 3參選人提育兒、臨托及社區服務

嘉義市教師節表揚208名教師 黃敏惠：明年敬師禮金規畫提高至2000元

相關新聞

嘉義湖美夜市好康來了！100元換200元好市券連4周開搶

經濟部商業發展署10月推出「歡慶十月．精彩好市券」活動，嘉義市湖美夜市也加入兌換行列，民眾自備環保袋、環保杯、餐具等環保用品，到服務臺即可用100元換取200元好市券，10月10日起連續4個周六開放兌換，每人每次限換1份、數量有限，盼為夜市消費再添人氣。

投資台南布局未來 南市府今舉辦說明會

面對全球經貿環境變化、供應鏈重組及市場競爭加劇，企業如何掌握投資時機、善用政府資源並提前布局市場，成為企業經營的重要課題。台南市經發局於6日在福爾摩沙遊艇酒店2樓國際廳辦理「推動企業加速投資行動方案說明會（溪南場）」，從景氣趨勢、投資政策、政府資源及企業實務經驗等面向，協助業者評估投資方向，強化國內外市場布局。

嘉市永續獲獎卻遭挑治理成績 2議員參選人檢視兒保、防詐

嘉義市政府近日獲多項永續城市獎項，市長黃敏惠也獲頒「永續城市治理終身成就獎」，小民參政歐巴桑聯盟2名嘉義市議員參選人今天卻從社會力評比、兒少保護及防詐等數據切入，質疑獎項之外仍有治理問題。市府回應，得獎是事實，也是市府團隊與所有市民共同努力的成果，非常珍惜。

台南土地標售脫標6筆進帳8.52億 六甲頂2筆最搶手

台南市地政局今天辦理今年第3次市地重劃區抵費地暨第4次標售區段徵收剩餘可建築用地聯合標售，28標、32筆土地中，共6標封參與投標，最後標出5標、6筆土地，由4家公司得標，標售總金額約8.52億元，平均溢價率6.74%。

嘉市65歲以上人口達20.42%　長照創新獲城市照顧雙獎肯定

嘉義市推動高齡照顧及長照創新再獲肯定，市府長期照顧管理中心以「諸羅『醫』家長照親～一同共老」方案，獲2026第1屆城市照顧典範獎「宜共老類」首獎；社會處「橘世代－銀采綻放活躍飛揚」方案則獲「宜安居類」標竿獎。

嘉義擴大縣治重畫動土 367公頃新市鎮未來可住3.5萬人

嘉義縣擴大縣治市地重畫工程今天正式跨出第一步，第一開發區第一標動土，整體重畫面積達367公頃，預估未來可容納3.5萬人居住。縣長翁章梁表示，開發完成後將串聯既有縣治及高鐵特區，承接嘉義科學園區、台積電等產業帶來的就業人口，讓到嘉義工作的人也能住在嘉義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。