嘉市永續獲獎卻遭挑治理成績 2議員參選人檢視兒保、防詐

嘉義市政府近日獲多項永續城市獎項，市長黃敏惠也獲頒「永續城市治理終身成就獎」，小民參政歐巴桑聯盟2名嘉義市議員參選人今天卻從社會力評比、兒少保護及防詐等數據切入，質疑獎項之外仍有治理問題。市府回應，得獎是事實，也是市府團隊與所有市民共同努力的成果，非常珍惜。

小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵、陳玥妗今天在嘉義市政府前舉行記者會。兩人引用「今周刊」2026永續城市調查表示，嘉義市「社會力」17.8分，在非六都15縣市排名第12；若自行將六都、非六都共21縣市分數合併排序，則為倒數第五。

林詩涵表示，嘉義市兒少保護通報件數從2024年1408件增至2025年2075件，增加47.4%；她也說，通報增加不等於受虐人數增加，但案件增加後，篩查、調查及後續服務工作量也隨之提高。

她並引用審計資料表示，2024年至2025年9月底新增的39件兒少保護家庭處遇轉介案中，有4件未在15日內完成聯合初訪；2023年至2025年的281件開案中，有8件超過3個月才提出家庭處遇計畫，要求市府說明社工案件負荷、人力缺口及改善情形。

林詩涵另表示，2024年至2025年嘉義市整體歲出增加16.41%，社會福利支出增加7.18%，社福支出占總歲出比率由16.20%降至14.92%，認為保護服務工作量增加之際，相關資源是否跟上，值得檢視。

陳玥妗則將矛頭轉向防詐，引用相關評比資料表示，嘉義市每10萬人口詐欺受理件數為非六都第二高、人均詐欺財損為非六都第三高，詐欺案件破獲率則為全國倒數第二。她認為，社政、警政、地政及金融機構之間仍應加強聯防，尤其高風險長者的防詐資訊能否有效串接。

兩人也將議題延伸至市長選舉，點名嘉義市長參選人王美惠、張啓楷，要求提出兒少保護人力、家庭支持服務預算及高風險長者防詐聯防等政策，說明上任第一年的目標、經費及執行時程。

市府表示，得獎就是事實，是市府團隊與所有市民共同努力的成果，市府非常珍惜；期待大家一起「共同寫歷史，作伙拚未來」，為嘉義市再創新局，讓嘉義市持續超越。