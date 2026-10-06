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台南土地標售脫標6筆進帳8.52億 六甲頂2筆最搶手

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
六甲頂醫療專用區市地重劃區。圖／台南市地政局提供
六甲頂醫療專用區市地重劃區。圖／台南市地政局提供

台南市地政局今天辦理今年第3次市地重劃區抵費地暨第4次標售區段徵收剩餘可建築用地聯合標售，28標、32筆土地中，共6標封參與投標，最後標出5標、6筆土地，由4家公司得標，標售總金額約8.52億元，平均溢價率6.74%。

此次標出的土地以麻豆工業區、六甲頂及永康鹽行國中開發區為主，其中六甲頂2筆土地最受市場青睞，標出總價約3.94億元，每平方公尺得標單價約17萬至17.5萬元，整體溢價率13.61%，也是本次溢價幅度最高的區域。

麻豆工業區共有3標投標，標出2筆甲、乙種工業用地，得標單價每平方公尺2.9688萬元及3.4233萬元，標出總價約2.28億元，整體溢價率2.86%。地政局表示，麻豆工業區鄰近麻豆交流道，已有傳統產業聚集，並可鏈結南科相關產業，具有產業發展條件。

永康鹽行國中開發區則有1標投標並順利標出1筆土地，得標單價每平方公尺13.61萬元，標出總價約2.29億元，溢價率0.07%。地政局表示，該區鄰近國中，周邊生活機能完整，交通便利，受到投資人關注。

台南市長黃偉哲表示，本次標售土地分布於交通便利、生活機能完善的區域，其中六甲頂鄰近奇美醫院及大橋車站，鹽行國中周邊機能成熟，麻豆工業區則具產業發展優勢，期盼得標廠商儘早進駐開發，帶動地方經濟。

地政局長陳淑美表示，本次標售土地受到市場青睞，顯示投資人對台南產業用地及生活機能成熟區域仍有需求。標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款，各開發區未來如有盈餘，將回饋用於公共建設管理維護。

鹽行區段徵收區。圖／台南市地政局提供
鹽行區段徵收區。圖／台南市地政局提供

麻豆工業區市地重劃區示意圖。圖／台南市地政局提供
麻豆工業區市地重劃區示意圖。圖／台南市地政局提供

土地標售 台南 土地

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