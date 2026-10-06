嘉市65歲以上人口達20.42%　長照創新獲城市照顧雙獎肯定

嘉義市推動高齡照顧及長照創新再獲肯定，市府長期照顧管理中心以「諸羅『醫』家長照親～一同共老」方案，獲2026第1屆城市照顧典範獎「宜共老類」首獎；社會處「橘世代－銀采綻放活躍飛揚」方案則獲「宜安居類」標竿獎。

第7屆台北國際照顧博覽會頒獎典禮10月1日在南港展覽館舉行，由副總統蕭美琴頒獎。市長黃敏惠表示，市府透過跨局處及公私協力推動16項長照創新服務，涵蓋智慧科技、社區支持、在宅及失智照顧。

其中，全國首創「守護嘉憶人走失協尋資訊系統」協助失智者走失協尋，「互助喘息服務」導入時間銀行及等值交換概念，獲衛福部納入2026年全國試辦；另建構全台首創長照AI系統，將語音轉錄從1.5小時縮短至2分鐘，照顧計畫撰寫從2小時降至30分鐘。

針對家庭照顧者，市府推出全台首創「照顧者到宅經絡調理服務」，並透過「微笑嘉憶家～相挺照顧者」串聯71家街角店家，提供社區喘息及支持空間。

衛生局長廖育瑋表示，市府另推動失智專案「憶嘉人6支箭」，從篩檢、心理關懷、法律諮詢、居家環境到團體支持等面向提供服務，並透過VR讓照顧者體驗失智症者的認知視界。

社會處長李思賢表示，嘉義市65歲以上人口已達20.42%，市府與弘道老人福利基金會合作推動「橘世代」方案，自2019年至今累計服務10萬1680人次，培育98名銀采達人及44名不老規畫師，鼓勵長者持續參與社會。