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嘉義擴大縣治重畫動土 367公頃新市鎮未來可住3.5萬人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣擴大縣治第一開發區市地重畫工程第一標動土，縣長翁章梁（左二）等人持鏟動土，第一標開發面積約79.36公頃。記者李宗祐／攝影
嘉義縣擴大縣治第一開發區市地重畫工程第一標動土，縣長翁章梁（左二）等人持鏟動土，第一標開發面積約79.36公頃。記者李宗祐／攝影

嘉義縣擴大縣治市地重畫工程今天正式跨出第一步，第一開發區第一標動土，整體重畫面積達367公頃，預估未來可容納3.5萬人居住。縣長翁章梁表示，開發完成後將串聯既有縣治及高鐵特區，承接嘉義科學園區、台積電等產業帶來的就業人口，讓到嘉義工作的人也能住在嘉義。

「擴大縣治第一開發區市地重劃工程第一標」開工動土典禮由縣長翁章梁主持，立委蔡易餘、地方民代、土地所有權人等出席。整體重畫區以縣道168線畫分第一、第二開發區，總面積367公頃，分4標施工，總開發費用近200億元。

率先動工的第一開發區第一標面積約79.36公頃，工程發包金額31.34億元，工期約4年，預計2030年完工。工程包括整地、道路及智慧交通號誌、雨水排水箱涵、生態滯洪池、汙水及自來水管網、共同管道與公園綠地等。

翁章梁說，367公頃全部採公辦重畫，主要考量開發面積龐大，若分區由不同單位辦理，未來道路、排水及各項工程恐有介面銜接問題，由縣府統籌可進行區域性整合及系統化設計。未來重畫區內也將導入智慧電桿、共同管道，並規畫2座各約10公頃大型公園。

翁章梁表示，重畫完成後，可把既有縣治特區與高鐵特區串聯起來，加上周邊嘉義科學園區、Outlet等建設，形成生活機能較完整的新市鎮。產業發展帶來就業人口後，縣府希望「來嘉義上班、找工作、做生意的人，也能住在嘉義」，在當地消費、生活，進一步帶動地方發展。

蔡易餘表示，隨台積電等科技產業進駐，嘉義面臨的不只是增加工作機會，也包括如何提供科技人才所需的生活環境。他說，與台積電內部溝通時，曾聽到科技人才對嘉義目前開發速度及居住生活條件有所疑慮，因此擴大縣治重畫更重要的功能，是讓產業人才不只來嘉義工作，也能在太保居住、落地生根。

縣府表示，近年嘉義科學園區、台積電先進封裝廠、華泰名品城、縣立圖書館新總館、亞洲無人機AI創新應用研發中心等建設陸續推進，擴大縣治重畫將提供住宅、商業及公共設施腹地，其他標案也將陸續開工，盼在產業發展之外，同步補上人口移入所需的生活機能。

嘉義縣擴大縣治市地重畫總面積達367公頃，今天第一開發區第一標正式動土，縣長翁章梁（中白衣）與地方民代等人共同見證。記者李宗祐／攝影
嘉義縣擴大縣治市地重畫總面積達367公頃，今天第一開發區第一標正式動土，縣長翁章梁（中白衣）與地方民代等人共同見證。記者李宗祐／攝影

嘉義縣擴大縣治市地重畫總面積367公頃，分第一、第二開發區共4標施工，第一開發區第一標面積79.36公頃率先動工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣擴大縣治市地重畫總面積367公頃，分第一、第二開發區共4標施工，第一開發區第一標面積79.36公頃率先動工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁表示，擴大縣治市地重畫完成後，將串聯既有縣治特區與高鐵特區，預估未來可容納3.5萬人居住。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，擴大縣治市地重畫完成後，將串聯既有縣治特區與高鐵特區，預估未來可容納3.5萬人居住。記者李宗祐／攝影

嘉義縣擴大縣治市地重畫工程第一標動土，縣府團隊及與會人員合影，工程預計2030年完工。記者李宗祐／攝影
嘉義縣擴大縣治市地重畫工程第一標動土，縣府團隊及與會人員合影，工程預計2030年完工。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁（左）與立委蔡易餘（中）戴上安全帽，在動土典禮現場交換意見。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）與立委蔡易餘（中）戴上安全帽，在動土典禮現場交換意見。記者李宗祐／攝影

嘉義縣擴大縣治第一開發區市地重畫工程第一標今天動土，縣長翁章梁（中）與立委蔡易餘（右三）等人參與祈福儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義縣擴大縣治第一開發區市地重畫工程第一標今天動土，縣長翁章梁（中）與立委蔡易餘（右三）等人參與祈福儀式。記者李宗祐／攝影

嘉義縣擴大縣治市地重畫區位於縣治特區及高鐵特區周邊，可串聯嘉義科學園區、故宮南院、長庚醫療專用區、亞洲無人機AI創新研發中心及Outlet大型購物商場等建設。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣擴大縣治市地重畫區位於縣治特區及高鐵特區周邊，可串聯嘉義科學園區、故宮南院、長庚醫療專用區、亞洲無人機AI創新研發中心及Outlet大型購物商場等建設。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 新市鎮 翁章梁

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