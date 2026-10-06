台南中西區護境松王藝文祭擴大舉辦 警公布交管路段

台南市中西區將於10月7日至11日舉辦「115年護境松王藝文祭」，5天期間預計設置市集、舞台及相關硬體設施，今年擴大開放讓非信眾參與；為維護交通安全與周邊道路通行秩序，轄區第二警分局規劃交通管制及疏導措施，呼籲民眾提前安排行車路線，儘量搭乘大眾運輸工具前往。

台南市護境松王百年夫妻樹協會理事長廖大展表示，「護境松王」是在地信仰，松王聖誕平安宴一直是地方年度重要活動，今年擴大開放非信眾參與，希望讓「拜神、祝壽、呷平安」不只屬於在地信徒，也成為遊客認識台南廟會文化的另一種方式。

分局指出，尊王路、友愛街部分路段活動期間實施交通管制，範圍包括：尊王路全段（西門路2段至海安路1段）、友愛街部分路段、友愛街201巷，管制期間10月7日上午9時起至11日晚間11時59分止。

主辦單位10月7日進行舞台及硬體設備進場架設，8日上午8時至11日晚間6時辦理活動，11日6時起進行舞台、硬體設備撤除及環境清理等作業；上述管制路段將視現場活動及施工情形實施道路封閉，請用路人提前改道行駛，並依現場員警、交通疏導人員及交通標誌指示通行。

分局表示，尊王路及友愛街部分路段封閉後，周邊車流將受到影響，建議汽、機車駕駛人提前避開管制區域；南、北方向車流，可改行金華路、中華西路、開山路及公園路等道路，往東、西方向車流，可改行健康路、民族路、民權路、民生路，並依現場交通標誌及員警指揮改道行駛。

停車需求部分，汽車停車可利用海安路地下停車場、水萍塭公園、新光三越及國泰大樓停車場等周邊停車空間，機車則可利用周邊停車格及中正路、府前路2段等機車停放區；提醒車主依公告時間將停放於尊王路車輛移置，切勿將車輛違規停放於管制區域及違規停車。

分局提醒，活動周邊有101、102、105、107、10、11、18、19、綠17、藍23、藍24、紅幹線及紅2等公車路線行經，並設有「西門、友愛街口」等站點；周邊亦有YouBike站點，呼籲民眾可優先利用大眾運輸或自行車前往活動現場，避免造成交通壅塞。

分局表示，活動期間人車流量增加，請駕駛人提前查詢交通資訊、避開管制路段，分局將配置交通疏導人員，協助車流疏導及行人安全維護；若發現車流壅塞或人車衝突情形，將採取必要因應措施，以維持周邊道路交通順暢及活動安全。

台南市中西區將於10月7日至11日舉辦「115年護境松王藝文祭」，轄區第二警分局已規劃交通管制及疏導措施。記者袁志豪／攝影

台南市中西區將於10月7日至11日舉辦「115年護境松王藝文祭」，去年10月19日民進黨台南市長參選人陳亭妃與妹妹陳怡珍出席松王聖誕平安宴。記者袁志豪／攝影

台南市中西區將於10月7日至11日舉辦「115年護境松王藝文祭」，轄區第二警分局規劃交通管制及疏導措施。圖／民眾提供