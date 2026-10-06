從臭水溝變城市亮點 台南「竹溪」二期4.6億整治再砸3億延伸下游

台南南區竹溪整治持續向下游延伸，市府在竹溪第二期水質淨化場完工前，已爭取3億元經費辦理日新溪、鹽埕溪水環境改善細部設計，預計2027年4月發包，接續串聯竹溪下游水岸環境；水利局表示，竹溪整治自2013年起陸續推動，累計投入約17億元，第二期水質淨化場總經費4.6億元，預計2027年8月完工，可完成沿岸汙水全截流。

水利局表示，竹溪過去面臨河道乾涸、水質不佳及沿岸環境髒亂等問題，市府自2013年起陸續推動景觀、水質及流域改善工程，2020年完成第一期水質淨化場，2024年完成哈赫拿爾森林公園，2025年3月31日再啟動第二期水質淨化場工程，逐步改善竹溪水質及沿岸環境。

水利局指出，竹溪二期水質淨化場預計2027年8月完工，將針對竹溪里、新生里及大林里沿線汙水進行截流處理，並設置太陽能、微水力等設施。完工後可處理一期尚未處理的每日2.5萬噸汙水，預估可讓竹溪水質汙染指標RPI由8.6降至5.6以下，並提供下游螢火蟲濕地乾淨水源，改善水岸環境及生物棲地。

水利局表示，竹溪整治另一項特色是將水質淨化設施地下化，地面空間則規劃環境教育廊道、環狀步道及都市森林水岸。工程期間保留原有林木，並以棲地維護理念設置人工湖，目前已觀察到鳳頭蒼鷹、紅尾伯勞等保育類動物駐留，顯示水岸生態逐步恢復。

市長黃偉哲表示，竹溪自2013年賴清德擔任市長時啟動水岸園區景觀改善，歷經第一期水質淨化場、哈赫拿爾森林公園及二期水質淨化場等工程，從早期河道乾涸、汙水及環境髒亂，逐步轉型為兼具水質淨化、生態復育及休憩功能的水岸空間。

黃偉哲指出，二期工程完工後將進一步完成竹溪沿岸汙水全截流，要求水利局確保工程如期如質完成，並持續監測水質與生態，維護步道及植栽，兼顧水環境改善與生態復育。

水利局表示，竹溪整治歷年成果已獲國家卓越建設獎、建築園冶獎、全國水環境大賞及台灣景觀大賞等肯定。隨著二期工程及下游日新溪、鹽埕溪改善計畫陸續推進，將持續把竹溪整治成果向下游延伸，串聯城市藍綠網絡。