雲林口湖鄉蔦松大排抽水站動工 拚後年完工

雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，尤其蔦松大排集水區地勢低於大潮平均高潮位，遇颱風豪雨又逢大潮，容易積淹水，縣府為此爭取中央經費啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，昨動工建築體，連同機電設備預計後年中旬完工。

縣府水利處長許宏博指出，蔦松大排出口段先前已設置防洪閘門，可在漲潮時阻擋海水倒灌，但缺乏主動抽排設備，一旦豪雨與大潮同時發生，閘門關閉後，集水區內的雨水無法自然排出，水位快速升高，恐波及周邊魚塭及農田，成為沿海地區長期治水難題。

許宏博說，口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程總經費三點○二億元，將興建抽水站及相關設施，完工後即使外海大潮導致防洪閘門關閉，抽水機組仍可將堤內積水迅速抽排至外海，降低集水區水位。另，兼顧當地養殖產業需求，將施作八二點五公尺調節池坡面及一二○公尺既有護岸加高工程，穩固河道及周邊設施，新建養殖取水箱涵、排水箱涵，維持養殖戶海水取水需求，周邊產業道路將一併改善，提升農漁業運輸及作業環境。

縣長張麗善昨主持動土典禮，她表示，縣府近年持續爭取河川治理、緊急救災及防護工程經費，感謝立委丁學忠及張嘉郡協助爭取中央經費，蔦松大排新建抽水站治理工程力拚一年半內完工，盼藉此逐步改善沿海水患。