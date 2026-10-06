嘉縣推YouBike2年有成 將突破200萬人次騎乘

嘉義縣ＹｏｕＢｉｋｅ公共自行車上路二年多，縣府昨宣布，累計騎乘將突破二百萬人次，推出抽獎活動；縣長翁章梁說，將持續擴充站點，也會檢視使用率，使用量偏低的站點不排除減少車輛配置甚至撤站。

據統計，使用率前三高站點為中正大學行政大樓、中正大學神農路口、中正大學活動中心；後三名則為水上鄉義興村休閒公園、水上鄉南靖新發寺、太保市勞工社區。縣府分析，使用率較高以學校校內及鄰近站點為主，主要使用族群學生居多，使用率較低的站點多為各鄉鎮市外圍村里，民眾使用習慣尚未普及。

嘉縣府前年從朴子、太保、民雄、水上及中埔五個鄉鎮市開始建置ＹｏｕＢｉｋｅ，服務已擴及十六鄉鎮市，剩阿里山鄉、大埔鄉尚無，縣府指出，預計明年第一季全縣擴增至二四○站、一八○○輛自行車。

縣府昨於新港鄉公所舉辦「嘉倍騎動」記者會，翁章梁說，縣府目前補助騎乘前卅分鐘十元，希望鼓勵民眾多使用，不過嘉義天氣炎熱，人車爭道及騎乘路線綠蔭不足等問題，已要求建設處持續改善行道樹配置。

由於各鄉鎮市持續爭取增設站點，翁章梁也說，站點設置仍須考量實際使用效益，將依各站使用率與公所討論，把資源移往需求較高地點。

縣府宣布即日起至十一月五日推出抽獎活動，在嘉義縣場站租借，每騎乘五次可獲一次抽獎機會，二點○每趟計一次、二點○Ｅ每趟計二次，獎項包括五千元禮券、戶外用品組、運動提袋、二百元禮券等，每個卡號限中獎一次。