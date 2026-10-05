好康再加碼 台南購物節入住抽電動機車、85吋電視

開催秋冬旅遊商機，台南市政府今宣布，2026台南購物節再推出「旅宿加碼抽」，自10月20日至明年1月31日，民眾入住或於台南旅宿消費完成登錄，即有機會抽中電動機車、85吋電視等好禮。

經發局長張婷媛指出，除旅宿加碼抽，由於從9月起至10月底有許多節慶連假 (雙十連假、光復節連假等) 與慶典 (例：萬聖節)，購物節也推出多項主題優惠。即日起至10月31日，民眾於指定公有市場及夜市特約攤商消費並完成登錄，即有機會抽2000元「中秋加菜金」，共20名。

此外，另於商圈祭活動期間至12月31日，在指定商圈活動市集消費滿額並完成購物節登錄，同樣可參加2,000元購物金抽獎，鼓勵民眾走進市場、夜市及商圈消費，享受在地美食與特色店家好康。

市府經發局說明，本次2026台南購物節為鼓勵國旅而推出的「旅宿加碼抽」，凡符合下列三種方式任一者，即可參加：(一) 住宿消費：凡在活動其間實際入住台南旅宿，取得住宿發票或收據並依活動方式完成登錄；(二) 旅宿消費：於活動其間至台南旅宿所營業的餐飲或其他消費場域並取得由旅宿開立之發票或收據，依活動方式完成登錄；(三) 透過Agoda、Booking.com等第三方線上訂房平台預訂合作旅宿者，若無法取得合作旅宿直接開立的發票或收據，可於實際入住後，依合作旅宿提供的「台南購物節專屬數位登錄券」以掃描QR code方式填入資料完成活動登錄。

相關活動詳情及登錄方式請至「2026臺南購物節」官網或官方LINE查詢。

活動官網：https://tainanshopping.tw/。