感謝雪中送炭助震災復興 熊本知事及議長拜會黃偉哲

日本熊本縣在今年7月28日發生規模7.1強震震驚外界，台南市地震發生後啟動募款，9月12日市長黃偉哲親自前往熊本，代表市民轉交共計5500萬日圓善款。熊本縣知事木村敬、熊本縣議會議長内野幸喜一行8人今拜會黃偉哲，感謝台南雪中送炭善舉。

熊本縣與台南長年保持密切互動，該縣宇城地域為台南友誼市，由宇土市、宇城市及美里町組成，也是本次震災受影響較大地區域，9月12日黃偉哲代表市民前往捐款時，台南市也特別將移動餐車開到宇城地域巡迴，提供現打台南果汁給災區民眾以及參與復原行動工作人員。

黃偉哲今由市府新聞及國際關係處長蘇恩恩及社會局長郭乃文陪同，接見熊本縣知事木村敬一行。黃偉哲表示，台日雙方在多次震災、風災與疫情中都互相幫助，宛如攜手共患難親人一般。此次在許多台南市民朋友建議下發起募款，並籌備台南的果汁到熊本發送，將台南市民的關懷傳遞給熊本。

黃偉哲指出，9月將台南市各界善款帶到熊本縣時，很高興看到各項重建工作都循序漸進地進行中，祈願熊本縣民能早回復日常生活。未來台南也將持續推動與熊本的直飛航班，推薦台南市民到熊本已確認安全無虞的景點旅遊，深化雙方友誼。

木村敬表示，非常感謝台南市在熊本發生地震後立即關心並發起募款，因此希望親自前來向台南市民致謝，在台南市民的愛心支援下，熊本縣正迅速復興。並提及9月黃偉哲前往熊本縣轉交捐款並發送果汁一事，表示此舉為當地避難所的災民們帶來了暖心鼓舞。

木村敬也邀請台南市民購買熊本縣特產品，或是利用台南熊本直飛航班到熊本享受熊本美食美景，應援熊本復興。

木村敬並提到熊本縣現與全家便利商店聯名，利用熊本縣當地特產阿蘇牛乳、熊本麥味噌、不知火柑橘、蕎麥粉，製成麵包、飯糰、涼麵、丼飯、甜點等，黃偉哲也籲請市民朋友多消費，以支持熊本縣。

内野幸喜議長表示，台灣各界的愛心是熊本災民們重要支柱，未來熊本縣議會也將持續與木村敬知事攜手推動熊本縣與台南市交流活動，希望持續深化彼此友誼。

黃偉哲市長致贈台南果酥禮盒給內野幸喜議長。記者謝進盛／翻攝