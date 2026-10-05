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台史博媽祖信仰文化特展 荷蘭借展文物運抵開箱

中央社／ 台南5日電

國立台灣歷史博物館將於13日起舉辦「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」，與荷蘭國家博物館合作借展的7幅「媽祖聖蹟圖」及17世紀「何朝宗款白瓷觀音像」等珍藏已抵台備展。

國立台灣歷史博物館（簡稱台史博）今天發布新聞稿指出，「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」將於13日開展，集結海外珍藏、台灣各地媽祖廟重要文物以及台史博館藏，同時也是台史博繼2024年「跨‧1624：世界島台灣」展後，再度與荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）國際合作。

台史博指出，本次借展荷蘭國家博物館珍藏的7幅清代「媽祖聖蹟圖」及17世紀「何朝宗款白瓷觀音像」，已跨越數千公里運抵台史博，連同包裝箱靜置24小時，待適應館內環境，再由荷蘭國家博物館押運人員與台史博保存修護人員共同開箱，為後續展出做好準備。

台史博指出，7幅「媽祖聖蹟圖」分別為「朱衣著靈」、「助擒周六四」、「湧泉給師」、「起蓋鐘鼓樓及山門」、「托夢護舟」、「澎湖助戰」及「出使琉球」，以不同時代流傳的媽祖顯聖故事為主題，也反映過去人們在面對未知而充滿風險的海洋世界時，如何透過信仰尋求平安與庇佑。

台史博指出，其中「湧泉給師」描繪施琅率軍渡台前，軍隊因乾旱面臨缺水困境，向媽祖祈求後井水再度湧出的故事；「澎湖助戰」則描繪1683年施琅率領艦隊於澎湖交戰，相傳激戰之際媽祖顯現於雲間、庇佑軍隊，2幅聖蹟圖呈現媽祖信仰與台灣海洋歷史交會。

台史博指出，「何朝宗款白瓷觀音像」則是約17世紀福建德化窯作品，觀音通體呈溫潤象牙白色，赤足立於海波之上，衣紋刻畫細緻，展現德化白瓷造像的工藝特色。

台史博指出，觀音長久以來具有救苦救難、護佑航海者的信仰意涵，與同樣在沿海社會發展的媽祖信仰相互呼應，展覽透過觀音造像與媽祖相關文獻、圖像的並置，呈現兩者在海洋信仰脈絡中的關聯。

台史博指出，「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」展期自115年10月13日至116年5月16日，於台史博展示教育大樓4樓第1特展室展出。

台史博 荷蘭 信仰

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