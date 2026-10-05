點亮斗六夜生活 她承諾當選將引進知名IP、光影串景點打造夜間光廊

國民黨斗六市長參選人黃尤美今發表政見，提出打造「夜間城市品牌」願景，將從太平老街既有燈籠燈海為起點，串聯雲林溪、行啟記念館、社口藝術水岸園區及雲林美術館，結合知名IP、光影藝術、節慶市集與街頭展演，讓斗六從單一景點賞燈，發展成具有年度主題、觀光吸引力及商圈消費效益的夜間城市廊帶。

黃尤美表示，太平老街每年舉辦的燈籠燈海活動，已是斗六的城市特色，下一步希望將燈海從老街延伸至雲林溪，透過不同季節的主題設計與節慶活動持續創造觀光話題，建立斗六自己的夜間城市品牌。

她提出，未來當選市場將爭取國內外知名卡通IP授權合作，參考其他城市結合人氣角色與大型活動的經驗，在太平老街及雲林溪水岸打造主題燈飾、光影裝置及特色拍照場景，並搭配春節、元宵、中秋等節慶，推出期間限定燈光展演、主題市集及街頭表演，讓民眾每年造訪斗六，都能有不同的體驗。

黃尤美說，「我們要讓大家每年都期待，今年的斗六又會變成什麼樣子。」夜間城市廊帶將以斗六圓環為起點，串聯太平老街立面再造與燈籠燈海、行啟記念館、雲林溪夜間光廊、礫間水環境、下游親水空間、社口藝術水岸園區及雲林美術館，結合既有水環境建設與文化場域，打造從老街延伸至水岸的夜間遊逛路線。

她表示，夜間城市品牌的另一個目標，是將觀光人潮轉化為商圈消費。未來可結合青年創業品牌、特色市集及街頭展演，讓民眾白天走訪水岸、親近自然，晚上賞燈、看展、逛市集，再延伸至太平老街及周邊商圈消費，帶動地方商業發展。

國民黨斗六市長參選人黃尤美今發表政見，提出打造「夜間城市品牌」願景，讓斗六從單一景點賞燈，發展成具有年度主題、觀光吸引力及商圈消費效益的夜間城市廊帶，圖為雲林溪。圖／黃尤美服務處提供