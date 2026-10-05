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南市農特產前進加拿大 多倫多國華超市登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市農特產品前進加拿大！由副市長趙卿惠（中）率市府團隊赴加拿大國華食品多倫多總部，出席台南食品展開幕剪綵。記者謝進盛／翻攝
南市農特產品前進加拿大！由副市長趙卿惠（中）率市府團隊赴加拿大國華食品多倫多總部，出席台南食品展開幕剪綵。記者謝進盛／翻攝

南市農特產品前進加拿大！由副市長趙卿惠率市府團隊赴加拿大國華食品多倫多總部，在加國時間3日出席台南食品展開幕剪綵，讓更多國際消費者品嘗台南農特產品好味道。

國華食品深耕加拿大逾30年，公司堅持「100% 只賣台灣貨」策略，目前已發展為加拿大最具規模台灣食品進口批發與零售通路，架上擁有超過4000種來自台灣的零食、調風味、生鮮、地方特產及冷凍食品。

本次「台南食品展」集結16家台南在地業者與農民的優質產品，生鮮鮮果由麻豆太田果園、麻豆果樹產銷第26班（林湧彬與金子宏貿易公司）推出高品質文旦大果，以及楠西農芒的帝王芭樂領軍，香甜多汁，深受消費者喜愛；冷凍農水產則包括冠南生物科技冷凍芒果丁、芒果及鳳梨冰沙、學甲錦湖漁業產銷班頂級虱目魚肚、瓜瓜園經典冰烤蕃薯與黃金QQ球，以及奇美食品冷凍刈包與饅頭等臺南特色產品。

趙卿惠致詞時表示，國華食品不僅是加拿大最具影響力台灣食品進口批發龍頭，更致力於將台灣優質產品推入主流連鎖零售體系，台南與加拿大之間建立的是一份「信任」。

趙卿惠指出，食品最重要的就是安全與品質，來自台南、台灣的食品，都必須經過嚴格檢驗，才能跨海來到加拿大，這也是黃偉哲市長長期推廣台南農特產品時特別重視的核心，希望透過高品質、值得信賴的台南農產，協助農民穩健拓展海外市場。

市府農業局表示，台南與加拿大國華食品的合作始於2019年黃偉哲市長任內，從最初 10公噸麻豆文旦跨海試水溫，並創下兩天完售的亮眼紀錄後，雙方逐步建立深的厚互信合作關係。今年8月20日市府舉辦啟運記者會、宣告1個冷凍櫃與2個冷藏櫃的台南優質農漁特產直攻加拿大，並已於國華超市及精品型「美麗超市（Maeli Market）」上架販售。透過高規格「冷藏＋冷凍雙軌」貨櫃運輸，克服長途航運的冷鏈挑戰，將產地直送的甜美與鮮度帶給加拿大消費者。

南市農特產品前進加拿大！由副市長趙卿惠（左5）率市府團隊赴加拿大國華食品多倫多總部，出席台南食品展開幕剪綵。
南市農特產品前進加拿大！由副市長趙卿惠（左5）率市府團隊赴加拿大國華食品多倫多總部，出席台南食品展開幕剪綵。

南市農特產前進加拿大，於多倫多國華超市總部登場，吸引當地消費者更認識台南優質農特產品。記者謝進盛／翻攝
南市農特產前進加拿大，於多倫多國華超市總部登場，吸引當地消費者更認識台南優質農特產品。記者謝進盛／翻攝

加拿大 多倫多 超市

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