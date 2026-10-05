熊本縣知事與議長訪台南 感謝助震災復興

日本熊本縣知事木村敬與熊本縣議會議長内野幸喜今天到台南市政府拜會，感謝台南市捐款協助熊本縣今年7月地震災後重建，並盼持續透過各領域交流延續雙方深厚友誼。

台南市長黃偉哲會中致詞表示，9月將台南市各界善款帶到熊本縣時，很高興看到各項重建工作循序漸進進行，祈願熊本縣民儘早回復日常生活，未來台南也將持續推動熊本直飛航班，推薦台南市民前往旅遊，並透過教育、農產、經濟等多元交流，全力支援熊本振興，深化雙方友誼。

黃偉哲表示，台日雙方在多次震災、風災與疫情中互相幫助，此次在許多台南市民建議下發起募款，並籌備台南的果汁到熊本發送，希望將台南市民的關懷傳遞給熊本民眾。

木村敬表示，感謝台南市在熊本發生地震後立即關心並發起募款，以實際行動支援熊本縣，因此親自前來向台南市民致謝。

他說，黃偉哲9月前往熊本縣轉交捐款並發送果汁，為當地避難所災民們帶來暖心鼓舞，在台南市民愛心支援下，熊本縣正迅速復興，也邀請台南市民購買熊本縣特產，或利用台南熊本直飛航班到熊本享受美食美景，應援熊本復興，期待未來持續透過各領域交流，延續雙方患難見真情的深厚友誼。

内野幸喜表示，熊本地震後收到台灣各界的關懷與援助，成為熊本災民們的重要支柱，先前黃偉哲前往熊本轉交善款並發送果汁給當地災民，帶給熊本民眾勇氣與希望，未來熊本縣議會也將持續與木村敬攜手推動熊本縣與台南市交流活動，深化彼此友誼。