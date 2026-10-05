快訊

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台南運河通航百年 推限量祈福船票延續生活記憶

中央社／ 台南5日電

今年適逢台南運河通航百年，台南市政府文化局設計「巷仔NIAU運河船隊」文創公仔，並結合昔日船家求印護航的傳統，與八吉境總趕宮合作推出限量加蓋平安印祈福船票提供收藏。

台南市政府文化局副局長林韋旭告訴中央社記者，「巷仔NIAU運河船隊」以百年來曾航行於台南運河的戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，呈現不同時期的運河產業與生活記憶，讓民眾透過收藏認識台南運河百年歷史。

林韋旭表示，戎克船曾往來海上、運送貨物，見證府城與外界交流繁盛年代，象徵「大船入港、富水長流」；手撐船曾載著鹽與民生物資穿梭運河，寓意「中船穩行、順風生財」；近海捕撈漁船則記錄台南與海共生的生活日常，代表「小舟勤渡、日日有福」。

他說，文化局與總趕宮合作推出50組經道長加持的「巷仔NIAU運河船隊」公仔，廟方配合推出限量平安船票，民眾帶著購買的公仔到總趕宮祈福，即可免費領取加蓋倪聖公平安印的專屬船票。

林韋旭表示，總趕宮主祀職司「總管海舶」的倪聖公，昔日船家離岸前會先到廟內敬拜，求取象徵護佑與允行的印記，祈求平安啟程、順利歸航，廟方今年重新製作平安印，經擲筊由倪聖公擇定樣式，再循古禮完成開印儀式，未來將於倪聖公聖誕及春節期間啟印，為信眾加持。

他說，3艘船從海上貿易、城市運輸到近海漁業，共同拚出台南由海入港、沿河成市的發展軌跡，此次結合倪聖公平安印，不只為公仔增添祈福意義，也盼讓昔日船家求印護航傳統，以更貼近當代生活方式繼續流傳。

文化局 台南 公仔

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026台灣文化日 全台獨立書店串聯文化行動

超現實詩歌跨越百年從台南到巴黎 風車詩社法譯本問世

官田水雉園區歷經3年新居落成 剝菱角達人賽吸睛

澎湖安良廟千秋寶艦「龍德千歲號」 信眾合力拉帶繞境

相關新聞

嘉義YouBike騎乘將破200萬 翁章梁：冷門站不排除撤站

嘉義縣YouBike公共自行車上路2年多，服務已擴及16鄉鎮市，累計騎乘預計10月突破200萬人次。縣長翁章梁今天表示，縣府將持續擴充站點，但也會檢視使用率，使用量偏低的站點不排除減少車輛配置甚至撤站，把資源移往需求較高地區。

南市農特產前進加拿大 多倫多國華超市登場

南市農特產品前進加拿大！由副市長趙卿惠率市府團隊赴加拿大國華食品多倫多總部，在加國時間3日出席台南食品展開幕剪綵，讓更多國際消費者品嘗台南農特產品好味道。

百歲還學英文玩股票！嘉義人瑞生活超充實 翁章梁笑：比縣長還忙

重陽節將至，嘉義縣今年共有157名百歲人瑞，其中滿百歲74人、逾百歲83人。縣長翁章梁今天前往水上、鹿草探訪百歲長輩，其中王柏雄百歲仍每天聽英語節目、創作陶藝油畫，還關心股票投資，讓翁章梁笑稱「像跟五、六十歲的人聊天」，生活甚至「比縣長還忙」。

何欣純批水湳轉運中心4缺失 中市交通局：與市府推動方向一致

針對民進黨台中市長參選人何欣純今實勘水湳轉運中心並提出國道客運服務不完整、市區公車接駁不足和現場票務服務不便、聯外交通動線不順等4大缺失。台中市政府交通局回應說，相關建議與市府推動方向一致。

台南辦水交社晴空藝術節 國慶連假日重現空軍眷村文化記憶

台南市「2026水交社晴空藝術節」訂9至11日國慶連假登場，以「軍事文化、眷村記憶與親子同樂」為主軸，規畫晴空大遊行、雷虎小兵爭霸戰、飛行服體驗、創意手作及晴空市集等多樣活動，讓民眾在遊戲與展演中認識水交社獨特的歷史文化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。