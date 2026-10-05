台南運河通航百年 推限量祈福船票延續生活記憶

今年適逢台南運河通航百年，台南市政府文化局設計「巷仔NIAU運河船隊」文創公仔，並結合昔日船家求印護航的傳統，與八吉境總趕宮合作推出限量加蓋平安印祈福船票提供收藏。

台南市政府文化局副局長林韋旭告訴中央社記者，「巷仔NIAU運河船隊」以百年來曾航行於台南運河的戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，呈現不同時期的運河產業與生活記憶，讓民眾透過收藏認識台南運河百年歷史。

林韋旭表示，戎克船曾往來海上、運送貨物，見證府城與外界交流繁盛年代，象徵「大船入港、富水長流」；手撐船曾載著鹽與民生物資穿梭運河，寓意「中船穩行、順風生財」；近海捕撈漁船則記錄台南與海共生的生活日常，代表「小舟勤渡、日日有福」。

他說，文化局與總趕宮合作推出50組經道長加持的「巷仔NIAU運河船隊」公仔，廟方配合推出限量平安船票，民眾帶著購買的公仔到總趕宮祈福，即可免費領取加蓋倪聖公平安印的專屬船票。

林韋旭表示，總趕宮主祀職司「總管海舶」的倪聖公，昔日船家離岸前會先到廟內敬拜，求取象徵護佑與允行的印記，祈求平安啟程、順利歸航，廟方今年重新製作平安印，經擲筊由倪聖公擇定樣式，再循古禮完成開印儀式，未來將於倪聖公聖誕及春節期間啟印，為信眾加持。

他說，3艘船從海上貿易、城市運輸到近海漁業，共同拚出台南由海入港、沿河成市的發展軌跡，此次結合倪聖公平安印，不只為公仔增添祈福意義，也盼讓昔日船家求印護航傳統，以更貼近當代生活方式繼續流傳。