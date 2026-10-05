艾杰旭雲林廠區罷工 藍綠陣營聲援

艾杰旭顯示玻璃股份有限公司勞資協商未果，雲林廠區員工今天起罷工並提項求，國民黨和民進黨雲林縣長參選人張嘉郡、劉建國到場聲援，縣府呼籲勞資克制、持續對話化解爭議。

員工們舉「拒絕低薪、全面加薪」、「拒絕過勞換生計」等標語，一度與廠區人員衝突。

艾杰旭工會理事長沈全成表示，這25年公司沒普遍調薪制度，近7年多次提案與協商，要求比照日本母公司持續調薪政策，提出「每年全面調薪+考核調薪」雙軌方案，但資方仍拒提全面調薪方案，經工會會員投票同意後罷工。

沈全成說，約500名員工參與罷工，採輪班方式守在廠區門口，訴求公司應立即研議每年全面調升底薪方案，以母公司日本員工每年5%到6%調薪為基準，且為促進勞資和諧，公司應訂工會會員獨享福利措施。

張嘉郡和劉建國先後到場聲援，並簽「支持艾杰旭勞工比照日本母公司每年合理調薪」承諾書。

張嘉郡表示，支持勞工爭取應有權益，希望勞資持續理性溝通，她會要求勞動部與經濟部關心，早日達成共識；劉建國說，當工會最堅強後盾，希望資方正視工會訴求，盡速讓雙方重回協商桌解決問題。

艾杰旭透過新聞稿表示，尊重工會依法罷工，也尊重員工是否參與罷工，但保全協定須確實履行。艾杰旭長期持續改善員工薪資待遇，每年依考績調薪，每3年依物價指數檢討相關津貼，會持續協商尋求解決方案。

雲林縣政府說，尊重勞工依法組織工會、團結協商及行使勞動權益權，呼籲勞資在爭議過程中保持理性與克制，避免升高衝突，持續透過協商尋求解決方案。