百歲還學英文玩股票！嘉義人瑞生活超充實 翁章梁笑：比縣長還忙

重陽節將至，嘉義縣今年共有157名百歲人瑞，其中滿百歲74人、逾百歲83人。縣長翁章梁今天前往水上、鹿草探訪百歲長輩，其中王柏雄百歲仍每天聽英語節目、創作陶藝油畫，還關心股票投資，讓翁章梁笑稱「像跟五、六十歲的人聊天」，生活甚至「比縣長還忙」。

翁章梁今天與立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、縣社會局長張翠瑤等人，先到水上鄉探視王柏雄，致贈縣府重陽禮金9000元，與長輩閒話家常。

王柏雄年輕時曾任職南靖糖廠，退休後到彰化工作，期間持續學習日語並擔任翻譯；閒暇喜愛陶藝、油畫創作，家中擺滿作品。如今與妻子、兒子及媳婦同住，平時還會在住家附近騎腳踏車、整理菜園，維持早睡早起、少吃加工食品的生活習慣。

最讓翁章梁印象深刻的是，王柏雄到了百歲仍沒有停止學習，不僅日語流利，每天早上還收聽英語節目，持續接觸英文，也關心股票投資。翁章梁說，王柏雄耳聰目明、思路清楚，交談十分自然，生活中持續學習、運動及創作，百歲人生依然充實精彩。

翁章梁隨後前往鹿草鄉探望百歲人瑞黃吳罕。黃吳罕育有4子3女，目前與孫子、媳婦及曾孫子女同住，家中5代同堂，並有居家服務協助照顧。子女雖住在外地，仍輪流返家陪伴，每次約2周，讓母親能留在熟悉的家中生活。

黃吳罕年輕時與丈夫務農，走過戰爭、物資匱乏及生活艱辛的年代。翁章梁說，這一代長輩早年辛苦工作、養育子女，如今兒女成家立業，「過去的辛苦都撐過了，現在就要好好享受人生」。

翁章梁表示，重陽節前探望人瑞，不只是向長輩表達敬意，也能從不同人生經歷看見生活智慧，許多長者即使年事已高，仍保持樂觀、規律生活，值得後輩學習；縣府也將持續推動老人福利及照顧服務。

百歲人瑞王柏雄（右）耳聰目明、思路清楚，與嘉義縣長翁章梁（左）暢談生活，身後還可見王柏雄平日創作的畫作。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（左）重陽節前夕探訪百歲人瑞王柏雄（中）閒話家常，立委蔡易餘（右）陪同。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁重陽節前夕前往鹿草鄉探視百歲人瑞黃吳罕（前排中），並與家人及地方人士合影祝賀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（左）重陽節前夕探訪百歲人瑞黃吳罕（中），致贈重陽禮金並與長輩及家人合影。圖／嘉義縣政府提供