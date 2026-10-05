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何欣純批水湳轉運中心4缺失 中市交通局：與市府推動方向一致

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純今實勘水湳轉運中心並提出4項缺失。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純今實勘水湳轉運中心並提出4項缺失。記者黃寅／攝影

針對民進黨台中市長參選人何欣純今實勘水湳轉運中心並提出國道客運服務不完整、市區公車接駁不足和現場票務服務不便、聯外交通動線不順等4大缺失。台中市政府交通局回應說，相關建議與市府推動方向一致。

交通局說，水湳轉運中心今年8月5日啟用，目前地下停車場已開放，提供前往綠美圖、會展中心及中央公園等周邊場域的民眾使用。目前已有9條市區公車及9條國道客運路線進駐水湳轉運中心，可串聯機場、高鐵、台鐵等重要交通節點，便利民眾往返市區及轉乘國道客運。後續將持續檢討並協調增加進駐路線，進一步完善接駁及轉乘服務。

對於票務及招商方面，目前招商已進入簽約條件討論及室內裝修階段，預計10月中下旬公布相關資訊；售票櫃檯也已完成業者現勘及需求確認，後續將持續完善購票、取票等服務。

另國道客運專用道可行性評估，交通局去年已提送交通部審查，並依高速公路局7月17日意見修正後再送審；近期再獲相關意見，交通局將修正後再次提送，爭取交通部盡速核定。

何欣純 水湳轉運中心 台鐵

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