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大潮遇豪雨雲林口湖最怕淹 砸3.02億新建蔦松大排抽水站今動工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工。圖／雲林縣政府提供
雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工。圖／雲林縣政府提供

雲林口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，尤其蔦松大排集水區地勢低於大潮平均高潮位，遇颱風豪雨又逢大潮，易積淹水。縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，總經費3.02億元，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工，強化口湖鄉防洪能力。

縣府水利處指出，蔦松大排出口段先前已設置防洪閘門，可在漲潮時阻擋海水倒灌，但缺乏主動抽排設備，一旦豪雨與大潮同時發生，閘門關閉後，集水區內的雨水無法自然排出，水位快速升高，恐波及周邊魚塭及農田，成為沿海地區長期治水難題。

水利處長許宏博表示，口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程總經費3.02億元，其中土建標9874萬元、機電標2.03億元，將興建抽水站及相關設施，預計2028年中旬完工，完工後即使外海大潮導致防洪閘門關閉，抽水機組仍可將堤內積水迅速抽排至外海，降低集水區水位。

工程也兼顧當地養殖產業需求，除抽水站主體工程外，將施作82.5公尺調節池坡面及120公尺既有護岸加高工程，穩固河道及周邊設施；另新建46公尺養殖取水箱涵、42公尺排水箱涵，維持養殖戶海水取水需求。此外，周邊約2514平方公尺產業道路也將一併改善，提升農漁業運輸及作業環境。

雲林縣長張麗善表示，口湖近年不僅面臨地層下陷、海水倒灌，極端氣候帶來的天文潮、風暴潮，也讓沿海地區淹水風險增加，縣府近年持續爭取河川治理、緊急救災及防護工程經費，感謝立委丁學忠及張嘉郡協助爭取中央經費，蔦松大排新建抽水站治理工程力拚一年半內完工，盼藉此逐步改善沿海水患。

雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工。圖／雲林縣政府提供
雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工。圖／雲林縣政府提供

雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工。圖／雲林縣政府提供
雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工。圖／雲林縣政府提供

雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工。圖／雲林縣政府提供
雲林縣口湖鄉沿海低窪地區長期飽受地層下陷、海水倒灌及強降雨威脅，縣府爭取中央經費，啟動「口湖鄉蔦松大排新建抽水站治理工程」，今建築體工程動工，連同機電設備，預計2028年中旬全數完工。圖／雲林縣政府提供

豪雨 雲林 口湖鄉

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