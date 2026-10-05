嘉義YouBike騎乘將破200萬 翁章梁：冷門站不排除撤站

嘉義縣YouBike公共自行車上路2年多，服務已擴及16鄉鎮市，累計騎乘預計10月突破200萬人次。縣長翁章梁今天表示，縣府將持續擴充站點，但也會檢視使用率，使用量偏低的站點不排除減少車輛配置甚至撤站，把資源移往需求較高地區。

嘉義縣政府今天在新港鄉公所舉辦「嘉倍騎動」活動記者會，翁章梁、新港鄉長葉孟龍及地方民代出席。縣府表示，嘉義縣2024年從朴子、太保、民雄、水上及中埔5個鄉鎮市開始建置YouBike，目前服務範圍已擴大至16鄉鎮市。

縣府建設處表示，目前全縣完成188站，共投入1550輛自行車，包括YouBike 2.0共1350輛、2.0E電輔車200輛；預計2027年第1季擴增至240站、1800輛自行車。

翁章梁表示，公共自行車已是民眾生活交通的一環，縣府目前補助前30分鐘10元，YouBike 2.0補助後前30分鐘免費，2.0E前30分鐘則為10元，希望鼓勵民眾多使用。不過嘉義天氣炎熱，自行車環境仍有改善空間，包括人車爭道及騎乘路線綠蔭不足等問題，已要求建設處持續改善行道樹配置。

對於各地持續爭取增設站點，翁章梁也說，微笑單車並非公益單位，站點設置仍須考量實際使用效益。縣府將依各站使用率與公所討論，使用率較低的站點可能減少車輛配置，甚至撤站，再把資源移往需求較高地點，透過滾動檢討提高整體使用效率。

微笑單車總經理何友仁表示，團隊除持續進行車輛維護，也會分析各站不同時段借、還車需求，例如掌握上午容易缺車或下午、晚間大量還車的站點，據此彈性調度。

配合累計騎乘即將突破200萬人次，縣府即日起至11月5日推出抽獎活動，會員在嘉義縣場站租借YouBike，每騎5次可獲1次抽獎機會；2.0每趟計1次、2.0E每趟計2次。獎項包括5000元禮券、戶外用品組、運動提袋及200元禮券等，每個卡號限中獎1次。

縣長翁章梁表示，嘉義縣將持續改善自行車騎乘環境，並依各站使用率滾動檢討站點配置。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣YouBike服務範圍已擴及16鄉鎮市，累計騎乘人次預計10月突破200萬。圖／嘉義縣政府提供