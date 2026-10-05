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台南辦水交社晴空藝術節 國慶連假日重現空軍眷村文化記憶

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南「水交社晴空藝術節」國慶連假日重現空軍眷村文化記憶與親子同樂。圖／文化局提供
台南「水交社晴空藝術節」國慶連假日重現空軍眷村文化記憶與親子同樂。圖／文化局提供

台南市「2026水交社晴空藝術節」訂9至11日國慶連假登場，以「軍事文化、眷村記憶與親子同樂」為主軸，規畫晴空大遊行、雷虎小兵爭霸戰、飛行服體驗、創意手作及晴空市集等多樣活動，讓民眾在遊戲與展演中認識水交社獨特的歷史文化。

市長黃偉哲上午出席水交社文化園區代言宣傳，邀請全台民眾連假走訪台南，帶孩子看遊行、逛市集、體驗童趣活動。他說，水交社過去是重要空軍眷村，承載許多眷村生活及航空歷史記憶，園區仍展示F-51、F-86等退役戰機，讓民眾近距離認識昔日航空發展。

黃偉哲說，「晴空藝術節」名稱不僅帶有晴朗天空的意象，也呼應水交社與空軍深厚的歷史淵源，市府希望透過更親近、活潑的活動設計，讓不同世代重新走進水交社、認識這段珍貴的城市記憶。

黃偉哲也推薦雙十節當天下午的「晴空大遊行」，現場將有儀隊、樂隊及多組特色隊伍參與，還有人氣吉祥物與民眾互動。他邀請家長趁著雙十連假「大手牽小手」來到水交社，在欣賞遊行、體驗活動之餘，也感受園區融合歷史文化與親子休閒的特色魅力。

文化局表示，國慶日重頭戲「晴空大遊行」將集結FOCASA馬戲團、志開國小戰鼓隊、擇仁幼兒園「小王子飛行記」、台南高商與成大南工聯合旗隊、家齊女中海藍天儀隊、空軍官校軍樂隊及國軍寶寶等陣容，還有統一獅啦啦隊、萊恩、盈盈，以及台南人氣吉祥物菜奇鴨、夜奇鴨，透過音樂、旗隊、馬戲與角色互動，讓園區化身國慶嘉年華。

文化局說，今年活動另一大亮點是充滿懷舊童趣的「雷虎小兵爭霸戰」，將尪仔標、戰鬥陀螺擂台賽及推啤酒大賽融入競賽體驗，邀請不同世代同場較勁、重溫童趣。

現場另有飛行服體驗、雷虎戰機及復古造型泥盆手作、彩繪大地、驚奇博物館列車、三發圖書車、晴空市集、街藝表演、文化走讀及桂子山觀日等活動，從遊戲、展演到文化探索，提供親子多元假日遊程選擇。

藝術節也推出多款限定文創商品，包括以雷虎小組第五代機種為設計概念的「AT-3空軍帽及臂章」、象徵平安守護的「黃龍平安刺繡釦飾」，及與台南百年布莊錦源興合作推出的「巷仔Niau摺疊托特包」，將水交社的航空、眷村及城市文化元素融入文創設計，讓民眾將水交社的文化記憶帶回日常生活。

台南「水交社晴空藝術節」國慶連假日重現空軍眷村文化記憶與親子同樂。圖／文化局提供
台南「水交社晴空藝術節」國慶連假日重現空軍眷村文化記憶與親子同樂。圖／文化局提供

台南「水交社晴空藝術節」國慶連假日重現空軍眷村文化記憶與親子同樂。圖／文化局提供
台南「水交社晴空藝術節」國慶連假日重現空軍眷村文化記憶與親子同樂。圖／文化局提供

台南「水交社晴空藝術節」國慶連假日重現空軍眷村文化記憶與親子同樂。圖／文化局提供
台南「水交社晴空藝術節」國慶連假日重現空軍眷村文化記憶與親子同樂。圖／文化局提供

國慶 眷村 連假 藝術節 台南

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