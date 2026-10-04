噁！塗鴉之徒搞破壞、隨地留「黃金」 學甲慈濟宮信眾怒了

主祀保生大帝聞名全台的台南學甲慈濟宮，廟方近日發現景觀廁所水箱遭破壞、反鎖，甚至還在廁所角落隨地便溺，缺乏公德心脫序行徑，讓廟方人員傻眼，信眾更是怒不可抑，直呼太離譜了。

學甲慈濟宮停車場旁的景觀廁所，約在5年前興建，景觀廁所開放時間為每日上午6時至晚上9時方便參拜遊客與香客使用，建築外觀設計新穎、現代，跳脫傳統公廁印象，一度還成為寺廟一大亮點，傳出上情讓信眾全譁然。

廟方粉絲小編今在臉書披露上情，呼籲美好環境需要你我共同維護；原來，近日發現廟方建造的廁所或廁所外環境密集遭到破壞；除破壞廁所水箱、廁所門反鎖，甚至還有半夜在廁所外牆角便溺種黃金、洗手台洗屁屁，讓人深覺不可思議。

廟方更指出，上述脫序情事，除造成清潔水費及維修費不斷增加，也造成大家使用上諸多不便，負責清潔的大姊已不堪負荷，眼睛也常看到洗手台洗屁屁畫面，拜託不要害清潔姐姐一直需要去眼科掛號。