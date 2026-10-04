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台南首推美沙冬替代療法 從地方創新成為全國毒防政策

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台南市長黃偉哲4日在臉書發文表示，「有人製造話題，台南創造制度！」台南是全國第一個實施美沙冬替代療法的縣市，早在2005年原台南縣時期即開始推動，後續逐步成為全國性的毒品防制政策，從地方先行經驗建立制度，成為全國毒品防制與減害政策的重要典範。

黃偉哲表示，當時擔任台南縣副縣長的顏純左醫師，以醫療專業力排眾議，推動消毒針具的提供，後續結合美沙冬替代療法，讓患者減少因共用針具造成的感染，並透過醫療介入，逐漸脫離毒品控制。

黃偉哲也特別感謝當時的檢察長朱朝亮、主任檢察官鄭明謙及檢察官曾昭愷，協助解決政策推動初期所面臨的法令適用困境。在法界與醫界共同努力下，台南率先跨出關鍵一步，從地方實踐累積經驗，進而樹立全台灣的典範。

南市府表示，藥癮問題涉及醫療、公共衛生及社會支持等不同層面，除了毒品查緝之外，如何透過醫療與輔導降低藥癮造成的健康及社會危害，並協助個案穩定治療、重返正常生活，也是毒品防制工作的重要環節。目前台南市透過指定醫療院所，結合衛星給藥點及後續個案輔導，共同協助藥癮個案穩定接受治療。

南市府表示，台南市政府毒品危害防制中心自民國95年成立以來，持續推動多元戒癮及減害計畫，包括美沙冬替代治療、社工駐點輔導等措施，長期深耕毒品危害防制工作，並獲中央聯合視導六都「特優」肯定。轄內永新中途之家幸福農場等在地團體，也曾獲全國反毒有功團體獎，展現政府與民間攜手投入反毒及協助藥癮者復歸社會的成果。

黃偉哲透過臉書呼籲社會大眾支持公共衛生減害做法，給予藥癮者治療與重新開始的機會，協助更多人擺脫藥癮，回歸正常生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南 黃偉哲 顏純左 毒品

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