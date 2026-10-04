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改善水質淨化解民怨 西港劉厝排水截流工程今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南西港劉厝排水截流工程歷經1年餘施工今啟用，可望改善當地排水水質。記者謝進盛／翻攝
台南西港劉厝排水截流工程歷經1年餘施工今啟用，可望改善當地排水水質。記者謝進盛／翻攝

台南西港劉厝排水因長期異味引發民怨，南市府與環境部推動「劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」，投入1億2000萬元，今下午舉行啟用典禮，未來每日汙水處理量將新增約956噸處理量，可望改善沿線居民生活及下游水環境品質。

該工程在去年2月27日動工，工程總經費1億2千萬元，其中中央補助7560萬元、市府自籌4440萬元，歷經1年7個月施工今完工啟用

由市長黃偉哲主持，環境部次長葉俊宏出席共同見證。立委郭國文、陳亭妃，市議員蔡秋蘭、陳昆和、方一峰等人與會。

水利局表示，劉厝排水中游區域涵蓋西港、佳里及七股區，過去因尚未建設汙水下水道系統，加上部分河段受潮汐影響，民生污水容易滯留河道並產生異味，不僅影響周邊社區生活品質，也可能增加下游七股潟湖及周邊養殖環境的水質負荷。市府自2016年起陸續推動清淤、護岸改善及劉厝排水水質淨化場等計畫，此次再推動中游截流工程，持續改善整體水質。

水利局說明，本工程鎖定中游主要民生汙水排放點，在竹林大橋、劉厝橋、劉厝排水7號橋及外渡頭橋等共9處重要箱涵辦理截流，將汙水經管線輸送至劉厝水質淨化場集中處理；施工採短管推進及地下化方式，完工後每日處理量由8056噸提升至9012噸，新增約956噸處理量，進一步減少汙染物直接排入河道，並同步提升水淨場處理功能。

水利局表示，工程完成後，透過箱涵截流及水質淨化處理，預期汙染物削減率約71%至76%。未來將持續辦理相關設施操作維護，並依實際運轉及水質情形滾動檢討，持續改善劉厝排水水質。

台南西港劉厝排水截流工程歷經1年餘施工今啟用，可望改善當地排水水質。記者謝進盛／翻攝
台南西港劉厝排水截流工程歷經1年餘施工今啟用，可望改善當地排水水質。記者謝進盛／翻攝

台南西港劉厝排水截流工程歷經1年餘施工今啟用，可望改善當地排水水質。記者謝進盛／翻攝
台南西港劉厝排水截流工程歷經1年餘施工今啟用，可望改善當地排水水質。記者謝進盛／翻攝

水質 工程 黃偉哲

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