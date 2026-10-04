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嘉義太平老街再升級 1850萬打造山城旅遊新節點
嘉義縣梅山鄉太平老街、太平雲梯是山區熱門景點，嘉義縣政府投入1850萬元執行「嘉義縣聚落亮點營造計畫」，改善太平活動中心外觀及前方廣場，將原本以通行為主的空間，轉型為遊客休息、集合的旅遊節點，今天由縣長翁章梁、太平村長嚴清雅及文化觀光局長徐佩鈴等人揭牌啟用。
縣府表示，太平老街及太平雲梯長年吸引遊客，晴天可遠眺嘉義平原，雲霧繚繞時則有不同山城景致，加上周邊餐飲、購物及休憩機能逐漸完整，因此從居民與遊客實際使用的公共空間著手，希望提升整體旅遊品質。
這次改善工程將活動中心前方廣場改採灰色系耐髒鋪面，與既有紅色道路地坪區隔，增加空間辨識度，也讓原本以通行為主的場域增加休息、集合功能；後續並將設置歐式陽傘，提供遊客遮陽休憩。
太平村長嚴清雅表示，許多遊客登山、走完太平雲梯後會到老街活動，活動中心整建後增設廣場及吸菸室，可改善遊客休憩環境，地方建設也持續一步步累積。
縣長翁章梁表示，各縣市觀光競爭激烈，景點除了吸引遊客第一次造訪，更重要的是持續改善環境，讓遊客願意再來。太平老街原本就具有一定人潮，縣府希望透過聚落環境改善，進一步提升旅遊品質及吸引力。
翁章梁說，目前也與地方討論將活動中心一樓改作展覽空間，讓遊客逛老街、品嘗美食之餘，也能欣賞藝術作品，原有老人照護功能則研議移至二樓。他表示，隨著嘉義產業發展及就業人口增加，梅山、阿里山等山區景點也可望成為重要休閒去處。
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