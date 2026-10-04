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黃偉哲曝台南20年前率先推清潔針具、美沙冬療法 成全國毒防政策

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲說明台南創造制度，從清潔針具到後續美沙冬替代治療，深耕毒品減害逾20年，堅定反毒、專業戒癮，守護市民健康。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲說明台南創造制度，從清潔針具到後續美沙冬替代治療，深耕毒品減害逾20年，堅定反毒、專業戒癮，守護市民健康。圖／台南市政府提供

近日毒品防制與減害政策引發討論，台南市長黃偉哲在臉書貼文「有人製造話題，台南創造制度！」說明台南是全國第一個實施美沙冬替代療法的縣市，早在2005年即積極參與藥癮愛滋減害試辦，透過醫療、公衛、司法及社會支持合作，累積毒品防制實務經驗。

黃偉哲表示，毒品防制應兼顧阻斷來源、保護孩子與協助戒癮，對毒品犯罪依法查緝，對需要治療的人提供專業協助，才能減少毒品對個人、家庭與社會的傷害。

曾任台南地檢署檢察官的律師陳鋕銘今日撰文指出，前台南市副市長顏純左於2005年擔任台南縣副縣長間倡議減害措施，從清潔針具到後續美沙冬替代治療，曾面臨法令適用困難。當時在縣長蘇煥智支持，以及台南地檢署檢察長朱朝亮、鄭銘謙與曾昭愷等檢察官協助下，透過地方政府與司法機關合作，逐步推進相關工作，為國內毒品防制政策累積重要經驗。

依衛生局沿革資料，台南於2005年積極執行「毒品病患愛滋減害試辦計畫」，2006年7月成立毒品危害防制中心，後續逐步拓展藥癮戒治與美沙冬外展服務。台南也透過「復元小棧」等服務，結合個案輔導、家庭支持及社區資源，協助藥癮者穩定生活，逐步回歸家庭與社會。

衛生局說明，清潔針具措施是為降低共用針具造成的愛滋病等血液傳染病風險；美沙冬替代治療則針對海洛因等鴉片類物質成癮者，經醫師評估後，以口服管制藥品協助控制藥癮。兩者均有明確的公共衛生或醫療目的，並須配合專業管理、諮詢與輔導，不能簡化為鼓勵吸毒，也不能將合法醫療處置與非法毒品使用混為一談。

黃偉哲表示，政策討論應回到具體措施、執行規範及實際成效。查緝販毒、校園預防、戒癮治療與社會復歸，各有不同任務，也需要彼此銜接。既要讓孩子清楚認識毒品危害，也要讓已經陷入藥癮困境的人及早接受治療，降低再次使用毒品及衍生危害的風險。

黃偉哲強調，台南多年來的減害經驗，是醫療、公衛、司法與社工共同努力的成果。面對新興毒品與校園防制挑戰，市府將持續結合查緝、教育、醫療及家庭支持，尊重第一線專業，讓防制工作更有效，也讓有意願戒癮的人找得到協助，共同守護市民健康與社區安全。

黃偉哲臉書貼文

有人製造話題，台南創造制度！

台南是全國第一個實施美沙冬替代療法的縣市，從2005年的台南縣開始推動，最後成為全國性的毒品防制政策。

感謝當時擔任副縣長的顏純左醫師，以醫療專業力排眾議，推動消毒針具的提供，後續結合美沙冬替代療法，讓患者減少共用針具造成的感染，逐漸脫離毒品控制。

也感謝當時的檢察長朱朝亮、主任檢察官鄭明謙與檢察官曾昭愷，解決法令適用困境。在法界與醫界的努力下，從台南樹立了全台灣的典範

目前台南市透過指定醫療院所，結合衛星給藥點，與後續的個案輔導，共同協助藥癮個案穩定接受治療。也請社會大眾支持公共衛生減害做法，協助更多人擺脫藥癮，回歸正常生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃偉哲 台南 顏純左

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