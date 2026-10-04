提早儲水！台南鹽水、新營6日起 連續停水23小時

因應烏山頭給水廠幹管銜接工程，台南市鹽水及新營區多個里將於6日上午起連續停水23小時，估計至少逾萬戶受影響，自來水公司第六區管理處籲請用戶提早儲水。

鹽水區公所指出，這次大規模停水，只要是為配合內政部國土管理署辦理「新營區復興路拓寬明達橋改建-烏山頭給水廠轄管 1100mm 管線改遷新舊管銜接工程」，將於 6日上午9時30分起持續至7日上午8時30 分止，本次停水時間達23小時，停水範圍主要集中在鹽水區大部分里及新營區部分里。

鹽水區全里停水區域：包括歡雅里、三明里、橋南里、三和里、文昌里、岸內里、竹林里、水秀里、月港里、津城里、汫水里。

部分停水區義中里（下中部落除外）。

新營區（部分區域停水）包括嘉芳里、姑爺里、太北里、五興里。

為減少停水對日常生活帶來衝擊，鹽水區公所籲請用戶配合事項包括：

1. 提早儲水：請受影響的家戶於停水前6小時完成儲水，避免在停水前夕集中大量取水，導致管線末端或高地區域的民眾面臨無水可用。 2. 關閉抽水機：停水期間內務必關閉抽水馬達電源並慎防火警，避免馬達空轉過久過熱導致損壞或釀成火災。 3. 留意虹吸污染：建築物自來水進水口若低於地面（如地下水塔），停水期間請關閉總表前制水閥，以防止發生虹吸現象汙染水質。

4. 恢復用水須知： 剛恢復供水時，請先打開水龍頭排氣以加速恢復供水。初期送水若有管線夾帶混濁水質，請暫勿飲用或進水，待水質清澈後再行取用。