「照片與本人差很大」南市女里長參選人從90多公斤瘦逾20公斤曝原因

九合一選舉各地參選人紛紛掛出競選看板，有人被質疑「照片和本人差很多」，台南市中西區南廠里長參選人蘇佩瑜近年從90多公斤一路瘦到67公斤，最近投入選舉拜票，不少選民看到本人直呼「認不出來」，意外成為另類話題。

37歲的蘇佩瑜說，減重並非為了選舉刻意瘦身，而是透過飲食控制、運動及重訓，花了2年多時間慢慢減下來，如今覺得已經有點太瘦，不會再刻意繼續減重。

蘇佩瑜表示，她約2017年時體重達90多公斤，後來決定調整生活方式，靠飲食控制、運動與重訓逐步減重，經過2年多才降到目前67公斤，「是慢慢瘦下來的。」

有民眾反映照片和東人不像，她笑說，競選看板的照片是73公斤左右拍的，最近拜票時確實有遇到民眾說認不出來，但看到本人後反應「照片和本人漂亮」，瘦下來除了形象比好，較健康好，也讓她更有體力投入地方服務。

蘇佩瑜說，若順利當選，希望將自己健身、重訓的經驗帶進社區，推動適合長者的肌力訓練，強化長輩體能與記憶力，讓老人家能「活得更自由、更有活力」。因南廠里高齡人口不少，希望以較年輕的力量投入社區服務。

25歲曾第一次參選里長，蘇佩瑜說，爸爸蘇清祥是原元安里長蘇清祥（後併入南廠里），她從小耳濡目染，看著爸爸為地方、為居民服務，對里長工作產生憧憬，逐漸萌生希望有一天能跟爸爸一樣服務鄉里的想法。她覺得服務人是一件很開心的事，尤其當居民對她說「謝謝」時，更是一種無比的光榮。

立委林俊憲為她站台並送上菜頭（好彩頭），蘇佩瑜過去曾在他的辦公室服務，表現相當優秀，後來考取公務人員，卻為了實踐社會服務的理想，選擇回到家鄉參選里長，里長工作相當辛苦，蘇佩瑜放棄公職，也有民間企業爭取加入，但她選擇回到自己從小成長的南廠里，投入基層服務，很不容易。

台南市中西區南廠里長參選人蘇佩瑜（右）從90多公斤一路瘦到67公斤，選民直呼「照片和本人差很多」、「變漂亮了」。記者吳淑玲／攝影

台南市中西區南廠里長參選人蘇佩瑜從90多公斤一路瘦到67公斤，選民直呼「照片和本人差很多」、「變漂亮了」。記者吳淑玲／攝影